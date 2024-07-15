Una vez formado el comité, una de las primeras prioridades es detallar todas las tareas y determinar quién será la parte responsable de todas las comunicaciones tras un incidente de ciberseguridad. Ensign dice que es importante que todos los ejecutivos clave que toman las decisiones estén de acuerdo de antemano, o es probable que elaboren su propio plan una vez que se sientan incómodos durante el incidente. También afirma que es esencial contar con un plan que sirva de guía de estrategias en caso de que una persona clave encargada de la toma de decisiones no esté disponible durante un ataque, de modo que otro líder pueda sustituirla fácilmente.

Dado que los ciberataques pueden implicar muchos esquemas diferentes, desde ransomware hasta vulneraciones de datos, el plan debe identificar tantos escenarios como sea posible y, a continuación, detallar un borrador adecuado para cada uno de ellos. El plan también debe incluir puntos de comunicación con otros departamentos, así como los canales utilizados, incluidos el correo electrónico, el sitio web y las redes sociales.

"Debe poder demostrar a los reguladores que tenía un plan y que lo siguió. A veces, es posible que deba desviarse del plan. Aprendemos cosas a través de incidentes en los que necesitamos modificar nuestro plan porque esto no era exactamente lo que necesitábamos que fuera y un plan ayuda a justificar todas esas desviaciones", dice Ensign.