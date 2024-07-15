Un ciberataque contiene muchas incógnitas y es una situación compleja. Al tener listo un plan sólido y un equipo para gestionar las comunicaciones, puede realizar cambios fácilmente en función de la situación específica. Con una comunicación de crisis eficaz, su empresa puede llegar al otro lado de un ciberataque con aún más confianza de sus clientes en función de su respuesta y comunicación.
"Es importante contar con todos los planes de comunicación, programas, activos, material y relaciones antes de que suceda algo", dice Ensign. "Cuando llegue ese día, porque todos sabemos que ese día llegará, tendrá todas esas cosas a su disposición y podrá mostrarse tal y como quiere".
Los consultores de IBM® X-Force Cyber Crisis Management pueden ayudar a los equipos de comunicaciones a crear una guía de estrategias de comunicación de crisis personalizada y sólida, adaptada para responder a los principales ciberataques y a las preferencias de escenarios de su empresa. El equipo puede ayudar a integrar el flujo de comunicaciones en su plan de cibercrisis, o mejorar los planes obsoletos y asegurar que cumplan con los estándares actuales de los sectores. Además, los consultores de gestión de cibercrisis de X-Force pueden ejecutar una simulación inmersiva que incluirá a su equipo de comunicaciones, lo que ayudará a crear memoria muscular antes de cualquier posible crisis cibernética.
