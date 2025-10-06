La mayoría de las tecnologías de seguridad protegen los datos sensibles impidiendo el acceso no autorizado a la red, o detectando y bloqueando comportamientos sospechosos o maliciosos de usuarios autorizados o no autorizados, interfaces de programación de aplicaciones (API), dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) u otras entidades.

Estas tecnologías han mejorado la seguridad de los datos y la detección y respuesta a amenazas. Pero la adopción furiosa de cloud computing, el desarrollo ágil nativo de la nube y tanto la inteligencia artificial (IA) como el machine learning (ML) generaron riesgos y vulnerabilidades de seguridad de los datos que estas tecnologías no siempre abordan; lo que a su vez puede dejar a las organizaciones en riesgo de sufrir vulneraciones de datos y violaciones de cumplimiento normativo.

El principal de estos riesgos son los datos en la sombra, es decir, los datos de los que se ha hecho una copia de seguridad, se han copiado o se han replicado en un almacén de datos que no está monitorizado, gestionado o regido por los mismos equipos de seguridad, políticas o controles que los datos originales. Por ejemplo, como parte de su desarrollo y pruebas iterativos, los equipos de DevOps pueden crear decenas de nuevos almacenes de datos cada día y copiar en ellos datos confidenciales. Una sola configuración errónea podría hacer que los datos de cualquiera de estos almacenes, o de todos ellos, fueran más vulnerables a accesos no autorizados.

La demanda de datos para el modelado de IA o ML también contribuye a los datos en la sombra, ya que las organizaciones amplían el acceso a los datos a más usuarios que poseen menos conocimientos sobre la seguridad y la gobernanza adecuadas de los datos. Y la creciente adopción de entornos multinube (uso de servicios y aplicaciones en la nube de múltiples proveedores) y de nube híbrida (infraestructura que combina y orquesta entornos de nube pública y nube privada) distribuye el riesgo.

Según el Informe "Coste de una filtración de datos" de 2023 de IBM, el 82 % de las vulneraciones de datos afectaron a datos almacenados en entornos de nube, y el 39 % de los datos vulnerados se almacenan en varios tipos de entornos informáticos, como nube privada, nube pública, nube híbrida y en las instalaciones.