¿Qué es la MFA adaptativa?

A estas alturas, la mayoría de nosotros hemos utilizado la autenticación multifactor (MFA) en un momento u otro. La MFA añade requisitos de seguridad adicionales a sus cuentas al exigirle que demuestre su identidad mediante el uso de métodos de autenticación adicionales. Al igual que el inicio de sesión único (SSO) y la autenticación de dos factores (2FA), MFA se encaja dentro del pilar de autenticación de la gestión de identidad y acceso (IAM). En lugar del método tradicional de confiar solo en una contraseña, normalmente necesitará dos o más factores para iniciar sesión. Estos factores se dividen en tres categorías principales:

Algo que sepa, como una contraseña o la respuesta a una pregunta de seguridad.



Algo que tenga, como un móvil, un token de seguridad o incluso una clave física (piense en una clave Yubi en una unidad USB).



Algo que usted es , concretamente, datos biométricos de una huella dactilar o un escaneo facial.

Por ejemplo, es posible que se le solicite que ingrese su contraseña (conocimiento), luego se envía un código SMS a su teléfono (algo que tiene) o que escanee su huella digital (algo que es). Al combinar estos factores, la MFA hace que sea mucho más difícil para los usuarios no autorizados acceder a sus cuentas, incluso si su contraseña se ha visto comprometida. Ahora combine este enfoque con un sistema que aplique medidas de seguridad adicionales solo cuando detecte un mayor riesgo de seguridad, y tendrá la esencia de la MFA adaptativa.

Piense en la MFA adaptativa como un paso adelante supercargado respecto a la MFA tradicional. Inventada por Abhijit Kumar Nag y Dipankar Dasgupta, esta medida de protección lleva la AMF tradicional un paso más allá. Utiliza información contextual de los patrones diarios del usuario para evaluar el nivel de riesgo asociado a un intento específico de inicio de sesión. Si el nivel de riesgo para un intento de inicio de sesión de un usuario específico está por encima de un umbral predeterminado, se considerará un evento desencadenante.

La MFA adaptativa permite a los administradores del sistema clasificar los criterios de activación en función de varios factores, incluidos los roles de los usuarios y los activos de la empresa. Tomemos el ejemplo que utilizamos anteriormente, cuando inicia sesión en el panel de control de una empresa desde una cafetería. Si nunca ha estado allí antes, podría considerarse un acontecimiento desencadenante. Sin embargo, si va allí con suficiente frecuencia y más o menos a la misma hora, probablemente no se considerará un evento desencadenante. Por otra parte, si alguien intentara acceder al panel de control de su empresa utilizando sus credenciales al día siguiente a una hora intempestiva desde un país situado al otro lado del mundo, es casi seguro que se mostrarían advertencias. Esta demostración muestra de qué se trata la MFA adaptativa: comprender los patrones de un usuario específico y aplicar medidas adicionales solo por seguridad cuando algo parece sospechoso o fuera de lo normal. En la siguiente sección, hablaremos de las funciones de MFA tradicionales y en qué se diferencian de las de la MFA adaptativa.