¿Qué es la infraestructura crucial?

La infraestructura crucial se refiere a los sistemas, instalaciones y activos que son vitales para el funcionamiento de la sociedad y la economía.
Estas infraestructuras se consideran esenciales porque su interrupción afectaría a la seguridad pública, la estabilidad económica o la salud pública. La infraestructura crucial incluye componentes físicos y virtuales interconectados e interdependientes.
La mayoría de los países y los organismos reguladores mantienen reglas sobre cómo debe gestionarse la infraestructura crucial. Por ejemplo, en los EE. UU., las agencias gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) y el Departamento de Energía (DOE) definen los reglamentos y estándares relacionados con la seguridad y la administración de las infraestructuras cruciales. La Directiva de Política Presidencial 21 (PPD-21) promueve una unidad nacional de esfuerzos para fortalecer y mantener una infraestructura crucial segura, funcional y resistente.
Es importante que los que gestionan dichos sistemas conozcan las últimas regulaciones, mejores prácticas y tecnologías para gestionar el bienestar de una infraestructura importante. Los sectores de infraestructuras cruciales están a nuestro alrededor:
Sector energético: reactores nucleares, redes eléctricas, instalaciones de petróleo y gas natural, oleoductos y almacenamiento de combustible.
Sector químico: fabricación petroquímica, producción química agrícola y distribución química.
Sector del transporte: aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, carreteras, puentes y sistemas de transporte público.
Sistemas de agua y aguas residuales: plantas de tratamiento de agua, depósitos, presas, estaciones de bombeo y sistemas de alcantarillado.
Sector de las comunicaciones: redes de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y sistemas satelitales.
Sector de servicios financieros: bancos, bolsas de valores, sistemas de pago y cámaras de compensación.
Salud: hospitales, clínicas y cadenas de suministro médico.
Servicios de emergencia: policía, bomberos y sistemas de gestión de emergencias.
Alimentación y agricultura: granjas, instalaciones de procesamiento de alimentos, redes de distribución y sistemas de seguridad alimentaria.
Gobierno: base industrial de defensa, instalaciones gubernamentales federales y sistemas nacionales de seguridad.
Tecnología de la información: centros de datos, software y hardware críticos, sistemas de ciberseguridad e infraestructura de Internet.
Estas infraestructuras suelen estar interconectadas y las interrupciones en un sector pueden tener efectos en cascada en otros sectores, lo que conlleva consecuencias generalizadas.
La infraestructura crucial se enfrenta a varias amenazas que pueden interrumpir sus operaciones y plantear riesgos para la seguridad pública, la seguridad y la estabilidad económica. Entre las amenazas comunes se incluyen:
Los atacantes pueden dirigirse a sistemas de control, redes y vulnerabilidades de software para obtener acceso no autorizado, interrumpir operaciones, robar información confidencial o causar daños físicos.
El sabotaje, el terrorismo o el vandalismo pueden dañar directamente las instalaciones, interrumpir las operaciones y poner en peligro vidas. Estos ataques pueden dirigirse a instalaciones comerciales, sistemas de transporte, operaciones de fabricación críticas u otros activos.
Los huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales y eventos meteorológicos graves pueden interrumpir los servicios esenciales. Los sistemas basados en patrones climáticos históricos pueden enfrentar desafíos debido al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.
Las pandemias y los brotes de enfermedades pueden provocar escasez de personal, trastornos operativos y un aumento de la demanda de servicios sanitarios que pueden poner a prueba a los responsables de la salud pública y la resistencia general del sistema.
Las vulnerabilidades en la cadena de suministro, como los productos comprometidos o falsificados, pueden introducir debilidades que pueden explotarse para interrumpir las operaciones o comprometer la integridad del sistema.
A medida que la infraestructura crítica se vuelve más interconectada y dependiente de tecnologías avanzadas, aumentan las dependencias de sistemas complejos y software.
La gestión de la infraestructura crucial implica la implementación de soluciones y sistemas de software robustos para supervisar, controlar y asegurar los diversos componentes de la infraestructura.
La gestión de la infraestructura crucial con software requiere un enfoque que abarque la supervisión, el control, la seguridad, el mantenimiento y la conformidad. Al aprovechar el poder de las soluciones de software, la infraestructura crucial se puede gestionar de manera efectiva, lo que garantiza su fiabilidad, seguridad y resiliencia.
