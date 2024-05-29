¿Qué es la detección del fraude?

Muchas organizaciones cuentan con un equipo dedicado a la prevención del fraude. Antes de implementar un sistema de detección del fraude, este equipo suele realizar una evaluación de la gestión de riesgos. Esta evaluación ayuda a determinar qué áreas funcionales de la empresa podrían ser el objetivo de diferentes tipos de fraude.

El equipo de prevención del fraude asigna puntuaciones de riesgo a cada riesgo de fraude para determinar cuáles plantean las mayores amenazas y deben priorizarse. Las puntuaciones de riesgo suelen medir la probabilidad de que ocurra una amenaza y el daño que podría causar.

A continuación, el equipo evalúa las medidas de prevención y las soluciones de detección del fraude que puede utilizar para hacer frente a estas amenazas en función de su tipo y gravedad. Las técnicas de detección del fraude más comunes incluyen la monitorización de transacciones, el análisis de datos estadísticos y la inteligencia artificial.

Monitorización de transacciones

Para muchas empresas, el lugar más obvio para buscar posibles fraudes es entre las transacciones financieras. Las herramientas de monitorización de transacciones automatizan el proceso de detección del fraude mediante la monitorización y el análisis de los flujos de trabajo de datos de transacciones en tiempo real. Estas herramientas pueden realizar la verificación de identidad y la autenticación de cuentas para interrumpir las transacciones fraudulentas a medida que se producen.

Las herramientas de monitorización de transacciones también pueden utilizar la detección de anomalías para descubrir patrones o comportamientos inusuales que requieren una investigación más profunda. Variables como la frecuencia de compra, el número de transacciones, la ubicación geográfica de los usuarios y el valor monetario de las transacciones ayudan a distinguir la actividad normal de la posible conducta fraudulenta.

Análisis estadístico de datos

La detección del fraude no siempre se realiza en tiempo real. El análisis de datos estadísticos puede detectar el fraude mucho después de que se haya producido mediante la auditoría de los datos históricos.

Los investigadores de fraude utilizan técnicas como la minería de datos, el análisis de regresión y el análisis de datos para identificar y aislar patrones de fraude en grandes conjuntos de datos. Las distribuciones de probabilidad y el cotejo de datos pueden ayudar a los investigadores a determinar dónde y cuándo se ha producido ya un fraude o es probable que se produzca en el futuro.

Al añadir métricas de fraude y puntos de datos a las tablas, gráficos y otras visualizaciones, los investigadores pueden ayudar incluso a los usuarios no técnicos a entender las amenazas de fraude en sus organizaciones.

Inteligencia artificial

Muchas organizaciones utilizan ahora la inteligencia artificial y el machine learning para acelerar y mejorar sus capacidades de detección del fraude.

Una red neuronal, que es un tipo de modelo de machine learning, puede monitorizar transacciones, analizar datos y detectar (o predecir) comportamientos fraudulentos con mayor rapidez y eficacia que las técnicas tradicionales de detección del fraude.

Además, los algoritmos de machine learning pueden mantenerse al tanto de la evolución de las tendencias de fraude aprendiendo continuamente de nuevos datos. Un estudio estima que el número de organizaciones que utilizan estas tecnologías para luchar contra el fraude casi se triplicará en 2026.4