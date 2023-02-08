¿Qué es SOAR (Orquestación de seguridad, automatización y respuesta)?

En las grandes organizaciones, los centros de seguridad (SOC) dependen de numerosas herramientas para rastrear y responder a las ciberamenazas, a menudo de forma manual. Esta investigación manual de las amenazas se traduce en tiempos de respuesta más lentos.

Las plataformas SOAR proporcionan a los SOC una consola central en la que pueden integrar estas herramientas en flujos de trabajo optimizados de respuesta a amenazas y automatizar tareas repetitivas de bajo nivel en esos flujos de trabajo. Esta consola también permite a los SOC gestionar todas las alertas de seguridad generadas por estas herramientas en un lugar central.

Al agilizar el triaje de alertas y garantizar que las distintas herramientas de seguridad trabajen juntas, las SOAR ayudan a los SOC a reducir el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de respuesta (MTTR), lo que mejora la posición general de seguridad. Detectar y responder a las amenazas de seguridad con mayor rapidez puede suavizar el impacto de los ciberataques. Según el último informe de IBM "Coste de una filtración de datos", un ciclo de vida más corto de la filtración de datos se asocia a un menor coste de la misma. Las infracciones resueltas en menos de 200 días cuestan a las empresas 1,02 millones de dólares menos de media, lo que refleja una diferencia del 23 %.

