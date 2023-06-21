¿Qué es el cifrado homomórfico?

Análisis predictivo cifrado en servicios financieros

Aunque el aprendizaje automático ayuda a crear modelos predictivos para condiciones que van desde fraudes en transacciones financieras hasta resultados de inversiones, a menudo las regulaciones y políticas impiden que las organizaciones compartan y extraigan datos confidenciales. FHE permite el cálculo de datos cifrados con modelos ML sin exponer la información.

Privacidad en la sanidad y las ciencias de la vida

A pesar de la eficacia de la nube a la hora de alojar las cargas de trabajo de los grandes ensayos clínicos, los riesgos de privacidad y las normas sanitarias suelen hacer que no sea práctico para los hospitales la transición a la nube. El FHE puede mejorar la aceptación de los protocolos de intercambio de datos, aumentar el tamaño de las muestras en la investigación clínica y acelerar el aprendizaje a partir de datos del mundo real.

Búsqueda cifrada en servicios minoristas y de consumo

La tecnología permite la monitorización a gran escala de cómo los consumidores buscan y acceden a la información, pero los derechos de privacidad dificultan que las organizaciones moneticen esos datos. El FHE permite obtener información sobre el comportamiento de los consumidores, al tiempo que oculta las consultas de los usuarios y protege el derecho a la privacidad de las personas.