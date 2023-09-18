¿Qué es DAST?

Hoy en día, los desarrolladores trabajan rápidamente, a menudo actualizando áreas específicas del código varias veces al día sin una visión completa de todo el código base. Dependen en gran medida de componentes de terceros y de código abierto, y suelen tener dificultades para colaborar eficazmente con los equipos de seguridad. La mayoría también trabaja en aplicaciones cada vez más complejas, con numerosas funciones, bibliotecas y dependencias, todo ello mientras gestiona las amenazas de ciberseguridad en constante evolución.

El resultado es una superficie cada vez mayor para las vulnerabilidades de seguridad que intensifica la dificultad de escribir código seguro y proteger la información confidencial de las violaciones de datos. Los desarrolladores necesitan formas de probar posibles vulnerabilidades mientras trabajan, sin comprometer su productividad.

DAST ayuda a que esto sea posible mediante la automatización del proceso de pruebas de seguridad. Funciona imitando las acciones de los hackers del mundo real, trabajando desde el exterior para descubrir posibles vulnerabilidades en las aplicaciones en ejecución. DAST permite a los desarrolladores probar su código y ver cómo afecta a la seguridad general de la aplicación antes de que salga al mercado, y destaca a la hora de detectar problemas de seguridad, como errores de autenticación y vulnerabilidades del código, que a menudo pasan desapercibidos para otros métodos de prueba, como el análisis de composición del software (SCA).

Las herramientas DAST modernas (ver a continuación) también se integran perfectamente en DevOps y canalizaciones de CI/CD para ofrecer interfaces para todas las etapas del desarrollo, incluso al principio del flujo de trabajo de desarrollo de aplicaciones.

Las integraciones de compilación e implementación son una de las razones por las que los equipos de DevOps suelen adoptar DAST en entornos de DevOps/DevSecOps como parte de un enfoque de "cambio a la izquierda" en el que las pruebas se realizan al principio del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) para una corrección más rentable y menos lenta. Otros principios de DevOps que mejoran las herramientas DAST incluyen priorizar la automatización, la colaboración y los comentarios continuos para que los desarrolladores y los equipos de seguridad puedan seguir siendo ágiles y productivos sin comprometer la seguridad.