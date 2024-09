Comunicación segura

Uno de los casos de uso más comunes de la criptografía es proporcionar una comunicación segura a través de internet. Transport Layer Security (TLS) y su predecesor, Secure Sockets Layer (SSL), utilizan protocolos criptográficos para establecer conexiones protegidas entre los navegadores web y los servidores. Este canal seguro garantiza que los datos compartidos entre el navegador de un usuario y un sitio web sigan siendo privados y no puedan ser interceptados por actores malintencionados.

La criptografía también se utiliza para aplicaciones comunes de mensajería como correo electrónico y WhatsApp para proporcionar cifrado de extremo a extremo (E2EE) y mantener la privacidad de las conversaciones de los usuarios. Con el E2EE, solo el remitente y el destinatario pueden descifrar y leer sus mensajes, lo que hace casi imposible que terceros (incluidos los propios proveedores de servicios de los usuarios) accedan al contenido.

Cifrado de datos

El cifrado de datos es una forma de criptografía muy utilizada que protege la información confidencial almacenada en diversos dispositivos, como discos duros, smartphones y servicios de almacenamiento en la nube. Los algoritmos de cifrado potentes como el AES transforman de forma eficaz el texto sin formato en texto cifrado, garantizando que incluso si una parte no autorizada consigue acceder, no podrá descifrar los datos confidenciales sin tener acceso a la clave de cifrado de los usuarios autorizados.

Integridad de los datos

La criptografía también se utiliza para garantizar la integridad de los datos. Las funciones hash son un tipo de algoritmo criptográfico que genera hashes de tamaño fijo (también conocidos como digests) de datos, transformando esencialmente un conjunto de datos en un número hash numérico único. Estos hashes son tan únicos que cambiar incluso un solo carácter o espacio dentro del texto sin formato produciría un valor numérico totalmente diferente. Los destinatarios, las aplicaciones o los sitios web pueden verificar la integridad de los datos comparando el hash de los datos recibidos con el hash esperado, y pueden confirmar que los datos no han sido alterados durante la transmisión.

Las funciones hash también se utilizan con frecuencia para verificar las contraseñas de los usuarios sin necesidad de crear una base de datos vulnerable de contraseñas privadas en el lado del cliente. En su lugar, servicios como los portales de banca en línea solo recopilarán y almacenarán los hashes de las contraseñas de los usuarios. Incluso si dicha base de datos fuera robada, un actor malicioso no podría deducir la contraseña de ningún usuario únicamente a partir de su hash.

Autenticación

La verificación de la autenticidad de la información enviada y recibida es una función crucial de la criptografía utilizada para llevar a cabo todo tipo de negocios, lo que es posible gracias al uso de firmas digitales. Mediante la criptografía asimétrica, los documentos pueden modificarse con firmas digitales, que solo pueden generarse con el uso de una clave privada. Los destinatarios de documentos firmados digitalmente pueden utilizar la clave pública del remitente para verificar la autenticidad de la firma y confirmar que el documento no ha sido manipulado durante la transmisión.

No repudio

El no repudio es un concepto legal que garantiza la autenticidad de los mensajes recibidos e impide que un remitente pueda negar la validez de un determinado mensaje enviado. Las firmas digitales son un componente crucial del no repudio, ya que demuestran que el remitente, y nadie más, firmó el mensaje o documento. El no repudio posibilitado por la criptografía, tal y como establecen los protocolos de integridad de datos y las firmas digitales, proporciona un marco viable para verificar negociaciones, contratos y otros tipos de tratos y negocios legales.

Intercambio de claves

Componente principal de la comunicación segura, el intercambio de claves es un aspecto crucial para establecer una conexión segura, especialmente en los criptosistemas asimétricos. La criptografía también desempeña un valioso papel en este paso preliminar. El algoritmo de intercambio de claves de Diffie-Hellman, un hito en el desarrollo de la criptografía de clave pública, permite a dos partes intercambiar de forma segura claves de cifrado a través de un canal inseguro. Este método garantiza que aunque un fisgón intercepte el diálogo de intercambio de claves, no podrá descifrar las claves de cifrado que se intercambian. Mediante la criptografía, algoritmos como el protocolo de intercambio de claves de Diffie-Hellman permiten a las partes establecer conexiones seguras a través del cifrado de clave pública, sin necesidad de un intercambio de claves alternativo previamente establecido y potencialmente vulnerable.

Protección de la comunicación de la API

Rasgo distintivo de la Web 2.0 (y más allá), la operatividad cooperativa entre aplicaciones permite que diversas aplicaciones y servicios web extraigan datos de sus respetados ecosistemas virtuales amurallados, lo que permite ampliar de forma masiva la funcionalidad de todo tipo de aplicaciones: desde incrustar publicaciones de redes sociales en artículos de noticias hasta compartir análisis de sistemas críticos en paneles de control operativos avanzados.

Estos sistemas, conocidos como interfaces de programación de aplicaciones (API), están diseñados para facilitar la comunicación entre programas, y la criptografía garantiza que estos datos confidenciales permanezcan protegidos contra escuchas o manipulaciones intrusivas, lo que garantiza que solo las partes autorizadas puedan acceder a la información. Las claves y tokens de API se utilizan a menudo junto con el cifrado para proteger los datos confidenciales intercambiados entre aplicaciones, especialmente en situaciones en las que la seguridad es más importante, como las obras públicas y las infraestructuras.

Ciberseguridad de la computación cuántica

El auge de la computación cuántica supone una amenaza significativa para las metodologías de cifrado y los sistemas de ciberseguridad existentes. La mayoría de los criptosistemas modernos están diseñados para resistir la potencia de computación potencial de los ordenadores tradicionales, que simplemente necesitarían de cientos a cientos de miles de años para atacar con éxito por fuerza bruta los algoritmos criptográficos actuales. Los ordenadores cuánticos, sin embargo, podrían aumentar potencialmente la potencia de los ordenadores actuales en órdenes de magnitud, reduciendo el tiempo que se tardaría en descifrar incluso las claves criptográficas más potentes de miles de años a meros segundos.



Aunque la mayoría de los algoritmos criptográficos modernos no podrán resistir los ataques teóricos de los ordenadores cuánticos, los criptólogos están respondiendo a estas vulnerabilidades con el desarrollo de técnicas criptográficas resistentes a estos. Los casos de uso de la criptografía resistente a la cuántica y poscuántica son tan numerosos como los casos de uso de la criptografía en general. Aunque todavía se considera que la computación cuántica se encuentra, en el mejor de los casos, en la fase de creación de prototipos, la mayoría de los informáticos coinciden en que los grandes avances que se produzcan en los próximos 10 a 50 años harán que el desarrollo de una criptografía resistente a la cuántica sea tan crucial como la propia computación cuántica.

seguridad blockchain

La tecnología blockchain depende en gran medida de la criptografía para garantizar la seguridad y la inmutabilidad de todas las transacciones y actualizaciones en la cadena. Las criptomonedas como Bitcoin utilizan algoritmos criptográficos para minar y acuñar nuevas monedas, mientras que las funciones de hash criptográfico aseguran la integridad de los bloques de la cadena. Al realizar transacciones, la criptografía de clave pública se utiliza para crear y verificar firmas digitales. La tecnología blockchain, que abarca la mayoría de los principios fundamentales de la criptografía, utiliza el cifrado para crear un ecosistema fiable en el que todas las acciones se pueden autenticar y verificar con facilidad.