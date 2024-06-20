¿Qué es zero trust?

Un enfoque zero trust es importante porque el modelo tradicional de seguridad de red ya no es suficiente. Las estrategias zero trust están diseñadas para las redes más complejas y altamente distribuidas que la mayoría de las organizaciones utilizan hoy en día.

Durante muchos años, las empresas se centraron en proteger los perímetros de sus redes con firewalls y otros controles de seguridad. Los usuarios dentro del perímetro de la red se consideraron fiables y se les otorgó acceso gratuito a aplicaciones, datos y recursos.

La transformación digital eliminó el concepto tradicional de perímetro de red. Hoy en día, las redes corporativas se extienden más allá de las ubicaciones locales y los segmentos de red. El ecosistema empresarial moderno incluye entornos en la nube, servicios móviles, centros de datos, dispositivos IoT, aplicaciones de software como servicio (SaaS) y acceso remoto para empleados, proveedores y socios comerciales.

Con esta superficie de ataque ampliada, las empresas son más vulnerables a las vulneraciones de datos, el ransomware, las amenazas internas y otros tipos de ciberataques. El perímetro de la red ya no es una línea clara e ininterrumpida, y las defensas basadas en el perímetro no pueden cerrar todas las brechas. Además, los actores de amenazas que obtienen acceso a una red pueden aprovechar la confianza implícita para realizar movimientos laterales para localizar y atacar recursos críticos.

En 2010, el analista John Kindervag de Forrester Research introdujo el concepto de zero trust" como un marco para proteger los recursos empresariales a través de un riguroso control de acceso. Zero Trust aleja el foco del perímetro de la red y coloca controles de seguridad en torno a los recursos individuales.

Cada solicitud de endpoint, usuario y conexión se considera una amenaza potencial. En lugar de tener rienda suelta cuando pasan por el perímetro, los usuarios deben estar autenticados y autorizados cada vez que se conectan a un nuevo recurso. Esta validación continua ayuda a garantizar que solo los usuarios legítimos puedan acceder a los valiosos activos de la red.