¿Qué es la exfiltración de datos?

Aunque a menudo se utilizan indistintamente, la fuga de datos, la vulneración de datos y la exfiltración de datos son conceptos diferentes, aunque están relacionados.

La fuga de datos es la exposición accidental de datos confidenciales. La fuga de datos puede ser el resultado de una vulnerabilidad de seguridad técnica o un error de seguridad de procedimiento.

Una vulneración de datos es cualquier incidente de seguridad que resulta en el acceso no autorizado a información confidencial o sensible. Alguien que no debería tener acceso a datos confidenciales, obtiene acceso a estos.

La exfiltración de datos es el acto discreto de robar los datos. Toda exfiltración de datos requiere una fuga o vulneración de datos, pero no todas las fugas o vulneraciones de datos conducen a una exfiltración de datos. Por ejemplo, un actor de amenazas puede optar por cifrar los datos como parte de un ataque de ransomware o utilizarlos para secuestrar la cuenta de correo electrónico de un ejecutivo. No es exfiltración de datos hasta que los datos se copian o se trasladan a algún otro dispositivo de almacenamiento bajo el control del atacante.

Es importante hacer esta distinción. Una búsqueda en Google de "costes de la exfiltración de datos" suele mostrar información general sobre los costes de las vulneraciones de datos, pero no mucho sobre los costes de la exfiltración de datos. Suelen incluir el pago de importantes rescates para evitar la venta o divulgación de los datos filtrados y otros rescates para prevenir posibles ataques posteriores.