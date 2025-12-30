¿Qué es la identidad no humana?

Las NHI existen principalmente para agilizar los flujos de trabajo al permitir una mayor automatización.
Las NHI identifican aplicaciones, hardware, bots, agentes de IA y otras cosas dentro de un ecosistema de TI, de la misma manera que los usuarios humanos tienen identidades en un sistema tradicional de gestión de identidades y accesos (IAM).
Al asignar identidades únicas a entidades no humanas, los profesionales de TI y seguridad pueden otorgarles privilegios personalizados, aplicar políticas de seguridad, rastrear su actividad y aplicar controles de acceso de manera más efectiva.
- Si una entidad no humana no tiene una identidad propia, no hay nada a lo que asignar privilegios.
- Una aplicación o un dispositivo no pueden autenticarse a menos que dispongan de una identidad con la que autenticarse.
- No se puede rastrear la actividad sin una identidad a la que se pueda atribuir esa actividad.
- Los controles de acceso sólo pueden aplicarse si existe una identidad sobre la que aplicarlos.
Como caso de uso, considere un sistema de facturación que utiliza datos de una plataforma de contabilidad y de un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) para generar y enviar facturas.
Para llevar a cabo este proceso manualmente, alguien tendría que entrar en cada base de datos, extraer los datos relevantes, correlacionarlos, calcular la factura, generar la factura y enviarla al cliente.
El proceso puede automatizarse, pero como implica datos sensibles, requiere fuertes medidas de seguridad. Las NHI permiten una comunicación segura entre los tres sistemas y la aplicación de políticas de acceso para que los datos no se utilicen indebidamente:
- Las NHI proporcionan a los tres sistemas una forma de autenticarse entre sí, mitigando el riesgo de que los sistemas impostores entren en la mezcla.
- Las NHI permiten a la organización asignar al sistema de facturación los privilegios mínimos que necesita para hacer su trabajo. Quizás el sistema de facturación solo pueda leer datos, no escribirlos, y pueda acceder a las herramientas de contabilidad y CRM solo durante ciertos momentos del día.
- Las NHI facilitan a la organización la monitorización del comportamiento de los tres sistemas a lo largo del proceso, creando un registro de auditoría.
En última instancia, las NHI permiten la automatización segura de operaciones empresariales y de TI complejas. Las copias de seguridad, las actualizaciones del sistema e incluso la autenticación de los usuarios pueden realizarse en segundo plano, sin interrumpir la actividad de los usuarios humanos.