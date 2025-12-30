¿Qué es la identidad no humana?

Las identidades no humanas son la piedra angular de la automatización. Permiten que software, hardware y otros recursos se conecten, comuniquen y realicen tareas sin necesidad de supervisión humana.

Considere un servicio automatizado de copias de seguridad que copie automáticamente cada noche los datos confidenciales de una empresa a un sistema seguro de almacenamiento en la nube. Ni la base de datos ni el sistema de almacenamiento en la nube concederían acceso a una persona cualquiera sin credenciales válidas. Lo mismo ocurre con el software. Así, el servicio de copia de seguridad recibe una identidad. Esta identidad significa que el servicio de copia de seguridad puede autenticarse a sí mismo en la base de datos y el sistema de almacenamiento, que a su vez puede confiar en que este servicio está autorizado para hacer lo que está haciendo.

La cantidad de NHI en los sistemas empresariales ha crecido a lo largo de los años, impulsada en gran medida por el auge de servicio en la nube, la inteligencia artificial y machine learning. Las estimaciones varían, de 45:1 a 92:1, pero en el sistema de TI promedio, los no humanos superan ampliamente en número a los humanos

Esta explosión de NHI plantea nuevos retos de seguridad. Según el IBM® X-Force Threat Intelligence Index, los ataques basados en identidad, donde los hackers abusan de credenciales para obtener acceso a las redes, son uno de los métodos de ciberataque más comunes y representan el 30 % de las infracciones.

Y las identidades no humanas son piezas particularmente atractivas de la superficie de ataque empresarial, ya que a menudo tienen permisos elevados y menos controles de seguridad que las cuentas humanas.

El campo de la gestión de identidades no humanas ha surgido para ayudar a combatir los riesgos de seguridad únicos que representan las identidades no humanas y mejorar la posición de seguridad.