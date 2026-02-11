Sin puntos ciegos, sin vulneraciones, solo protección de identidad rigurosa.
Necesita un enfoque unificado e híbrido que asegure las identidades humanas y de las máquinas sin ralentizar a los usuarios.
Las soluciones integrales de gestión de identidades y accesos, ya sean implementadas on premises o en entornos híbridos, le ayudan a obtener visibilidad y control sobre cada identidad. Estas soluciones aplican políticas de acceso en tiempo real, automatizan el gobierno y refuerzan el cumplimiento, lo que reduce el riesgo y mejora la confianza y la experiencia del usuario.
Obtenga una vista única de cada identidad para eliminar los puntos ciegos, simplificar el cumplimiento normativo y dar a sus equipos confianza sobre quién tiene acceso a qué.
Amplíe el control a API, bots, cuentas de servicio y otros NHI para poder reducir los riesgos ocultos y proteger las identidades en entornos híbridos.
Equilibre una protección sólida con una experiencia sin fricciones habilitando la autenticación contextual que mantiene a los usuarios seguros sin ralentizarlos.
Elimine el aprovisionamiento manual y las cuentas obsoletas automatizando los flujos de trabajo de identidad, recortando costes y reduciendo el riesgo en toda su organización.
Integre la identidad en los sistemas en la nube y on-prem sin bloquearse, escalando de forma más segura y modernizando las aplicaciones heredadas y la infraestructura.
Detecte anomalías y ataques a credenciales en tiempo real para que sus equipos puedan responder rápidamente y proteger los activos sensibles antes de que ocurran vulneraciones.
Las soluciones de software de AM funcionan en conjunto para proporcionar una estructura de identidad unificada para sus necesidades de protección. Gestione y proteja las identidades humanas y los NHI más rápido, con una integración sencilla en todos sus sistemas existentes.
Simplifique las herramientas de IAM junto con los flujos de trabajo de cumplimiento mediante el uso de una solución que preserve la privacidad del usuario y aumente las tasas de conversión de clientes. IBM® Verify proporciona a la organización el soporte en seguridad que necesita para el acceso a todas las identidades verificadas, la monitorización de ITDR e ISPM infundida con IA, y mucho más.
Obtenga una herramienta para construir, implementar y gestionar las necesidades de infraestructura mientras ofrece una automatización del ciclo de vida ilimitada. HashiCorp Vault cifra los datos confidenciales y bloquea el acceso en función de la identidad. El resultado es que su organización autentica y autoriza automáticamente sus secretos, certificados, claves y mucho más.
Pruebe los servicios de IAM impulsados por IA diseñados para redefinir los flujos de trabajo de acceso para las empresas ofreciendo agentes proactivos e inteligentes.
¿Quiere una solución IAM que gestione prácticamente cualquier integración de identidad, ecosistema, proveedor y sistema con pocos o ningún cambio en su sistema? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo IBM Verify con HashiCorp Vault puede abordar estas necesidades.