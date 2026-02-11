Necesita un enfoque unificado e híbrido que asegure las identidades humanas y de las máquinas sin ralentizar a los usuarios.

Las soluciones integrales de gestión de identidades y accesos, ya sean implementadas on premises o en entornos híbridos, le ayudan a obtener visibilidad y control sobre cada identidad. Estas soluciones aplican políticas de acceso en tiempo real, automatizan el gobierno y refuerzan el cumplimiento, lo que reduce el riesgo y mejora la confianza y la experiencia del usuario.