Guía para profesionales de IAM

Hoy en día, los equipos de IAM están atascados haciendo malabarismos con herramientas desconectadas, limpiando interminables tareas manuales e intentando seguir el ritmo de una oleada de identidades no humanas que ahora superan en número a las personas. Si añadimos atacantes que usan IA para explorar cada hueco, no es de extrañar que los programas de IAM se sientan saturados.

Esta guía exclusiva de IBM explica qué es lo que realmente está provocando el caos y ofrece una visión clara y práctica de cómo recuperar el control: unificando identidades, automatizando las tareas que ralentizan el trabajo, reforzando la seguridad sin ralentizar a los usuarios y creando una capa de identidad que realmente se pueda ampliar. Si busca una forma de sentar las bases de su programa de IAM, empiece aquí.