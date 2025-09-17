Aproveche al máximo la nube con la automatización unificada del ciclo de vida: una infraestructura híbrida segura, diseñada para la escalabilidad, la resiliencia y la IA
Los entornos híbridos actuales abarcan la nube, los centros de datos y el edge, lo que añade una nueva capa de complejidad. HashiCorp ayuda a las empresas a simplificar sus operaciones mediante la gestión unificada del ciclo de vida de la infraestructura (ILM) y del ciclo de vida de la seguridad (SLM).
Avance más rápido y de forma inteligente. Acelere la entrega mediante una automatización estandarizada que elimina las fricciones, mejora la colaboración y admite flujos de trabajo seguros en entornos híbridos y multinube.
No deje que el riesgo le quite el sueño. Proteja los datos confidenciales, aplique el principio de privilegio mínimo y cumpla los requisitos de cumplimiento normativo mediante un enfoque unificado para proteger la infraestructura híbrida a escala.
Aproveche al máximo sus inversiones en la nube. Cree una plataforma en la nube optimizada para maximizar el ROI, reducir el desperdicio de recursos y cubrir las carencias de habilidades.
El 94 % de las empresas gastan más de lo necesario en la nube1, pero usted no tiene por qué. Optimice la entrega de aplicaciones al estandarizar la gestión de la infraestructura y crear flujos de trabajo compartidos. Esta centralización ayuda a las organizaciones a acelerar su comercialización, mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los costes de la nube.
Establezca rápidamente una base sólida para la gestión del ciclo de vida de la infraestructura mediante la colaboración constante, la reutilización y la automatización de entornos.
Proporcione una infraestructura estandarizada con medidas de protección para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y organizativos.
Establezca un sistema centralizado de registro para gestionar el ciclo de vida de los recursos de infraestructura, monitorizar su estado y retirar aquellos que estén inactivos o infrautilizados.
Cuanto más se escala en la nube, mayor es la superficie de ataque. Basándose en un modelo zero trust, HashiCorp permite la seguridad basada en la identidad en todo su patrimonio digital y ayuda a las empresas a:
Obtenga una visión clara de quién tiene acceso a qué, dónde se encuentran los secretos y dónde pueden estar ocultas las configuraciones erróneas. Esta visibilidad le ayuda a identificar brechas, detectar riesgos de forma temprana y corregirlos antes de que se conviertan en problemas.
Implemente las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su infraestructura. Gracias al acceso basado en la identidad, la gestión de secretos y la aplicación automatizada de políticas, podrá mantener la seguridad de los sistemas y los datos sin entorpecer la labor de los equipos.
Manténgase a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento mediante la monitorización continua del acceso, la auditoría de la actividad y la aplicación de políticas en todos los entornos. De este modo, los equipos obtienen la visibilidad y el control necesarios para cumplir con las normas reglamentarias, independientemente de la rapidez con la que crezca o cambie su entorno.
Explore la forma en que HashiCorp y Red Hat están creando integraciones más robustas entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible y Red Hat OpenShift para optimizar la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y la seguridad.
¿Listo para dar el siguiente paso? Póngase en marcha en cuestión de minutos en la plataforma en la nube de HashiCorp.