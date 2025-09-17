HashiCorp, una empresa de IBM

Aproveche al máximo la nube con la automatización unificada del ciclo de vida: una infraestructura híbrida segura, diseñada para la escalabilidad, la resiliencia y la IA

Unifique las operaciones híbridas y la preparación para la IA

Los entornos híbridos actuales abarcan la nube, los centros de datos y el edge, lo que añade una nueva capa de complejidad. HashiCorp ayuda a las empresas a simplificar sus operaciones mediante la gestión unificada del ciclo de vida de la infraestructura (ILM) y del ciclo de vida de la seguridad (SLM).
Esto ayuda a las empresas a maximizar el rendimiento de sus inversiones en la nube: Acelerar la entrega y la innovación

Avance más rápido y de forma inteligente. Acelere la entrega mediante una automatización estandarizada que elimina las fricciones, mejora la colaboración y admite flujos de trabajo seguros en entornos híbridos y multinube.

 Reforzar la seguridad y la gobernanza

No deje que el riesgo le quite el sueño. Proteja los datos confidenciales, aplique el principio de privilegio mínimo y cumpla los requisitos de cumplimiento normativo mediante un enfoque unificado para proteger la infraestructura híbrida a escala.

 Optimizar las operaciones en la nube y el ROI

Aproveche al máximo sus inversiones en la nube. Cree una plataforma en la nube optimizada para maximizar el ROI, reducir el desperdicio de recursos y cubrir las carencias de habilidades.

YA DISPONIBLE: Radar HCP Vault

HCP Vault Radar ya está disponible para su uso general, lo que proporciona a las organizaciones una mayor visibilidad y control sobre su entorno híbrido, ya que permite encontrar y corregir secretos no gestionados.

Más información

Gestión del ciclo de vida de la infraestructura

El 94 % de las empresas gastan más de lo necesario en la nube1, pero usted no tiene por qué. Optimice la entrega de aplicaciones al estandarizar la gestión de la infraestructura y crear flujos de trabajo compartidos. Esta centralización ayuda a las organizaciones a acelerar su comercialización, mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los costes de la nube.

Beneficios
La compilación

Establezca rápidamente una base sólida para la gestión del ciclo de vida de la infraestructura mediante la colaboración constante, la reutilización y la automatización de entornos.
Implemente

Proporcione una infraestructura estandarizada con medidas de protección para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y organizativos.
Manage

Establezca un sistema centralizado de registro para gestionar el ciclo de vida de los recursos de infraestructura, monitorizar su estado y retirar aquellos que estén inactivos o infrautilizados. 
Infraestructura como código para la automatización en todos los entornos

Terraform permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura mediante un enfoque sistemático de plataforma. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y coherente en toda la infraestructura, que abarca desde los servicios cloud hasta los centros de datos locales.

Estandarice los flujos de trabajo de imágenes entre los distintos proveedores de servicios en la nube

HashiCorp Packer ofrece a las organizaciones un flujo de trabajo único para crear imágenes de centros de datos privados y en la nube, y gestionarlas de forma continua a lo largo de todo su ciclo de vida.

Programación moderna de aplicaciones para cualquier tipo de software

Gestione de manera eficiente contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales en entornos de nube, locales y edge.

 Explore Nomad
Facilite el acceso a la infraestructura de forma escalable

Waypoint permite a los equipos de la plataforma definir patrones y flujos de trabajo óptimos para que los desarrolladores puedan autogestionar aplicaciones a escala.

Gestión del ciclo de vida de la seguridad

Cuanto más se escala en la nube, mayor es la superficie de ataque. Basándose en un modelo zero trust, HashiCorp permite la seguridad basada en la identidad en todo su patrimonio digital y ayuda a las empresas a:

  • Proteger continuamente los secretos, certificados y otras credenciales
  • Inspeccionar su patrimonio digital en busca de credenciales inseguras
  • Conectar máquinas, servicios y personas autorizadas 
Beneficios
Inspeccionar

Obtenga una visión clara de quién tiene acceso a qué, dónde se encuentran los secretos y dónde pueden estar ocultas las configuraciones erróneas. Esta visibilidad le ayuda a identificar brechas, detectar riesgos de forma temprana y corregirlos antes de que se conviertan en problemas. 
Protect

Implemente las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su infraestructura. Gracias al acceso basado en la identidad, la gestión de secretos y la aplicación automatizada de políticas, podrá mantener la seguridad de los sistemas y los datos sin entorpecer la labor de los equipos.
Controle

Manténgase a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento mediante la monitorización continua del acceso, la auditoría de la actividad y la aplicación de políticas en todos los entornos. De este modo, los equipos obtienen la visibilidad y el control necesarios para cumplir con las normas reglamentarias, independientemente de la rapidez con la que crezca o cambie su entorno.
Proteja las identidades de las aplicaciones y los datos confidenciales con Vault

Vault proporciona gestión de identidades de máquinas mediante el cifrado de datos confidenciales y el control de acceso basado en la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades de confianza, aplicar políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.

Estandarice el acceso remoto seguro

Diseñado para la nube, el moderno sistema de gestión de accesos privilegiados de Boundary utiliza controles basados en la identidad para proteger el acceso de los usuarios en entornos dinámicos.

Redes de servicios para descubrir y conectar de forma segura sus servicios

Consul ofrece redes de servicios basadas en la identidad para el descubrimiento de servicios, la comunicación segura y la automatización de redes en múltiples entornos de nube y tiempo de ejecución.

Descubra y corrija los secretos no gestionados

HCP Vault Radar ayuda a los equipos de DevOps y seguridad a detectar y priorizar los secretos filtrados o no gestionados (como contraseñas codificadas, claves API y tokens) en herramientas y repositorios populares, lo que reduce el riesgo de exposición de secretos.

HashiCorp + Red Hat: una colaboración óptima para la automatización de la infraestructura y la seguridad

Explore la forma en que HashiCorp y Red Hat están creando integraciones más robustas entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible y Red Hat OpenShift para optimizar la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y la seguridad.

Dé el siguiente paso

¿Listo para dar el siguiente paso? Póngase en marcha en cuestión de minutos en la plataforma en la nube de HashiCorp.

Notas a pie de página

1Citado de un artículo que apareció originalmente en hashicorp.com