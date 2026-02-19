Si está gestionando el acceso en entornos híbridos, es probable que se esté enfrentando a herramientas fragmentadas, procesos manuales y amenazas crecientes de identidades no humanas.

Este informe de IDC MarketScape revela cómo las plataformas de identidad integradas están evolucionando para satisfacer las demandas modernas de IAM, con una visibilidad más inteligente, un gobierno adaptativo y una detección de amenazas con IA.

IBM fue nombrada líder por su visión estratégica y ejecución en seguridad de identidad.

Descargue el informe para explorar:

Por qué la complejidad socava la seguridad de la identidad y cómo simplificar sin comprometer

Cómo la automatización está remodelando la incorporación, el aprovisionamiento y la aplicación de políticas

Qué separa a los líderes del mercado de las soluciones puntuales en un panorama de IAM que cambia rápidamente

Cómo preparar su estrategia para el futuro sin empezar de cero

Ya sea que esté ampliando los derechos de acceso a la nube, gestionando identidades de máquinas o modernizando sistemas heredados, este informe ofrece información útil para reducir el riesgo, mejorar la eficiencia y crear una base de identidad resiliente.