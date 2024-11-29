¿Qué es una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)?

Los beneficios de una CWPP incluyen valiosas características de ciberseguridad que protegen contra las vulneraciones de datos, minimizan el tiempo de inactividad y garantizan el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la carga de trabajo. Las características incluyen:

Visibilidad en tiempo real: las CWPP monitorizan todas las cargas de trabajo activas en entornos de nube, hasta los controles de acceso de endpoints individuales, revelando información importante sobre el sistema operativo y las aplicaciones, incluyendo historiales de versiones y parches.

Detección avanzada de amenazas: las CWPP pueden reducir la superficie de ataque de una organización al detectar vulnerabilidades en plataformas en la nube. Las herramientas de machine learning, detección basada en firmas y detección basada en heurística protegen contra el malware y otras amenazas de seguridad.

Mejora del cumplimiento normativo: las CWPP ayudan a las organizaciones que manejan datos confidenciales (como instituciones financieras y médicas) a mantener el cumplimiento normativo más allá de simples firewalls a través de amplios controles de automatización y seguridad diseñados para aplicaciones complejas en la nube.

Las CWPP desempeñan un papel importante en la gestión de la posición de seguridad en la nube (CSPM) y suelen integrarse en plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) más amplias.

Aunque no son tan robustas como una CNAPP, que incluye la seguridad de las aplicaciones, las CWPP ayudan a garantizar la seguridad de las cargas de trabajo en la nube al preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de las cargas de trabajo. Las soluciones CWPP protegen las cargas de trabajo en una variedad de arquitecturas y cargas de trabajo de infraestructura en la nube, que incluyen:

Centros de datos on-premises: recursos bare metal tradicionales ubicados en centros de datos in situ.

Entornos de nube: nubes privadas, nubes públicas, variaciones híbridas y multinube.

Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son servidores simulados capaces de emular un sistema informático físico mediante la virtualización, útiles para ejecutar varios tipos de sistemas operativos en una sola máquina física.

Contenedores: los paquetes virtuales a nivel de sistema conocidos como contenedores se utilizan para aislar e implementar aplicaciones de forma coherente en diferentes entornos de nube.

Sin servidor: las funciones sin servidor basadas en la nube, como actualizaciones o parches, se pueden implementar sin la necesidad de gestionar el código de infraestructura subyacente.

Reunidas en una única plataforma, las CWPP proporcionan una ciberseguridad integral a través de una serie de herramientas de seguridad, como la gestión de vulnerabilidades, la prevención de intrusiones, la protección en tiempo de ejecución y la monitorización del cumplimiento. Esto permite una rápida respuesta y corrección de incidentes para los equipos de seguridad.

Una CWPP eficaz es un componente crítico de cualquier estrategia de seguridad de DevOps y DevSecOps para el cloud computing. Comunes entre todos los sectores que dependen de plataformas en la nube y aplicaciones en la nube, las CWPP son cruciales para mitigar los riesgos y amenazas y prevenir problemas de seguridad.