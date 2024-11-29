¿Qué es una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)?

¿Qué es una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)?

Una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP) es una solución de seguridad integral diseñada para proteger las cargas de trabajo (recursos, datos, aplicaciones y procesos) en entornos de nube, cloud híbrido y multinube.

Los beneficios de una CWPP incluyen valiosas características de ciberseguridad que protegen contra las vulneraciones de datos, minimizan el tiempo de inactividad y garantizan el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la carga de trabajo. Las características incluyen: 

  • Visibilidad en tiempo real: las CWPP monitorizan todas las cargas de trabajo activas en entornos de nube, hasta los controles de acceso de endpoints individuales, revelando información importante sobre el sistema operativo y las aplicaciones, incluyendo historiales de versiones y parches.
  • Detección avanzada de amenazas: las CWPP pueden reducir la superficie de ataque de una organización al detectar vulnerabilidades en plataformas en la nube. Las herramientas de machine learning, detección basada en firmas y detección basada en heurística protegen contra el malware y otras amenazas de seguridad.
  • Mejora del cumplimiento normativo: las CWPP ayudan a las organizaciones que manejan datos confidenciales (como instituciones financieras y médicas) a mantener el cumplimiento normativo más allá de simples firewalls a través de amplios controles de automatización y seguridad diseñados para aplicaciones complejas en la nube. 

Las CWPP desempeñan un papel importante en la gestión de la posición de seguridad en la nube (CSPM) y suelen integrarse en plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) más amplias.

Aunque no son tan robustas como una CNAPP, que incluye la seguridad de las aplicaciones, las CWPP ayudan a garantizar la seguridad de las cargas de trabajo en la nube al preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de las cargas de trabajo. Las soluciones CWPP protegen las cargas de trabajo en una variedad de arquitecturas y cargas de trabajo de infraestructura en la nube, que incluyen: 

  • Centros de datos on-premises: recursos bare metal tradicionales ubicados en centros de datos in situ. 
  • Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son servidores simulados capaces de emular un sistema informático físico mediante la virtualización, útiles para ejecutar varios tipos de sistemas operativos en una sola máquina física. 
  • Contenedores: los paquetes virtuales a nivel de sistema conocidos como contenedores se utilizan para aislar e implementar aplicaciones de forma coherente en diferentes entornos de nube. 
  • Sin servidor: las funciones sin servidor basadas en la nube, como actualizaciones o parches, se pueden implementar sin la necesidad de gestionar el código de infraestructura subyacente.

Reunidas en una única plataforma, las CWPP proporcionan una ciberseguridad integral a través de una serie de herramientas de seguridad, como la gestión de vulnerabilidades, la prevención de intrusiones, la protección en tiempo de ejecución y la monitorización del cumplimiento. Esto permite una rápida respuesta y corrección de incidentes para los equipos de seguridad.

Una CWPP eficaz es un componente crítico de cualquier estrategia de seguridad de DevOps y DevSecOps para el cloud computing. Comunes entre todos los sectores que dependen de plataformas en la nube y aplicaciones en la nube, las CWPP son cruciales para mitigar los riesgos y amenazas y prevenir problemas de seguridad. 

Por qué las CWPP son importantes para mantener la ciberseguridad de la plataforma en la nube

Las cargas de trabajo, que sustentan todas las funciones del cloud computing, hacen referencia a cualquier servicio, aplicación o capacidad que consuma recursos basados en la nube. En pocas palabras, una carga de trabajo en la nube es cualquier combinación de recursos, procesos y tareas terciarias necesarias para acceder a los servicios cloud. 

Una carga de trabajo en la nube puede contener recursos, almacenamiento de datos, características de red, aplicaciones y cualquier número de tareas de procesamiento utilizadas para completar las solicitudes. Las máquinas virtuales, las bases de datos,las aplicaciones, los microservicios, los nodos y otros elementos se consideran cargas de trabajo y todos son vulnerables a las amenazas de seguridad. 

Principales vulnerabilidades del cloud computing

Según el informe 2022 State of Cloud Security de Orca Security1, la mayoría de las organizaciones que utilizan servicios cloud corren un alto riesgo de sufrir un evento de seguridad, con el 81 % manteniendo activos no seguros orientados al público. En general, de todas las organizaciones encuestadas, se descubrió que el 11 % de todos los activos almacenados eran vulnerables a varias amenazas de seguridad, incluidas las siguientes:   

  • Infiltración de datos: las vulneraciones de datos se producen cuando usuarios no autorizados acceden a archivos protegidos con la amenaza de corromper, robar o filtrar información confidencial. El informe "Cost of a Data Breach" de IBM reveló que los datos vulnerados almacenados en nubes públicas incurrieron en el segundo coste medio más alto, con 4,68 millones de dólares.
  • Infracciones de cumplimiento: las organizaciones que almacenan datos de clientes, como historiales médicos o números de tarjeta de crédito, en la nube están sujetas a estrictas normativas de ciberseguridad. El IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025 reveló que el robo de datos representó el 18 % de todos los incidentes de seguridad. Cuando las empresas no protegen los datos de los usuarios, se exponen a costosas sanciones de responsabilidad, por no hablar de la pérdida de la confianza de sus clientes.
  • Interrupciones y tiempo de inactividad: las vulnerabilidades de la nube son vectores peligrosos de ataques potencialmente devastadores que pueden paralizar las organizaciones e incluso la infraestructura pública. Un ejemplo es el ataque a Colonial Pipeline, que interrumpió el acceso público y privado a combustibles críticos en toda la costa este de los EE. UU., lo que supuso una pérdida de datos por valor de 5 millones de dólares y casi 1 millón de dólares en sanciones reglamentarias. Sin embargo, incluso los incidentes de seguridad más pequeños pueden tener un impacto significativo en los resultados finales. El informe "Cost of a Data Breach" señala que las organizaciones vulneradas experimentan pérdidas empresariales de 1,38 millones de dólares de media.
Cómo funcionan las CWPP 

A medida que los servicios basados en la nube continúan expandiéndose de forma espectacular con la proliferación de aplicaciones de software como servicio (SaaS), ofertas de plataforma como servicio (PaaS) y un personal que cada vez trabaja más a distancia, la protección de las plataformas en la nube se está volviendo aún más importante y compleja.

A medida que los recursos de la nube se extienden a través de plataformas híbridas y multinube, cada nuevo tipo de entorno presenta retos y parámetros únicos. Las CWPP defienden a las organizaciones contra las ciberamenazas, mitigan las interrupciones y ayudan a garantizar el cumplimiento normativo en entornos de nube cada vez más complicados.   

Las CWPP utilizan varios métodos y herramientas para detectar y analizar automáticamente cualquier carga de trabajo activa dentro de un entorno de nube para monitorizar redes, detectar posibles problemas y aplicar normas de seguridad personalizables.

Muchos equipos de operaciones de desarrollo emplean una metodología de integración continua e implementación continua (CI/CD), iniciando las actualizaciones de los servicios cloud a medida que están disponibles y repitiendo constantemente diversas características. Las CWPP aportan un valor adicional al realizar un seguimiento de las nuevas implementaciones y aplicar y mantener protocolos de seguridad estandarizados a medida que se lanzan nuevas características y actualizaciones. 

Características clave de una CWPP

Las características específicas de una CWPP pueden variar entre proveedores. Sin embargo, varios expertos en seguridad, desde Gartner hasta Cloudstrike y proveedores líderes como Amazon Web Service (AWS) y Azure Kubernetes Service (AKS), recomiendan estas protecciones y características generales:

  • Visibilidad de red y descubrimiento de cargas de trabajo: una CWPP proporcionará un panel de control para que los usuarios autorizados monitoricen la actividad desde toda la red hasta segmentos y usuarios individuales. Los administradores pueden proporcionar controles a nivel de sistema, como la inclusión en listas blancas o negras de aplicaciones, recursos o actividades específicos basados en políticas de seguridad predefinidas y buenas prácticas de seguridad.
  • Escaneo de vulnerabilidades: las evaluaciones de vulnerabilidades escanean automáticamente las cargas de trabajo en busca de posibles debilidades o configuraciones erróneas antes de la implementación para facilitar la escalabilidad. Las medidas de seguridad pueden incluir firewalls, detección de malware y microsegmentación (dividir las plataformas en subsecciones más pequeñas para ralentizar y detener posibles ataques). La detección y respuesta de endpoints (EDR) y los escudos de prevención de intrusiones basados en host protegen las cargas de trabajo en la nube de ataques o infiltraciones de servidores externos. Las CWPP refuerzan todas las cargas de trabajo en la nube nuevas y existentes al reducir la superficie de ataque de una organización y promover posiciones de seguridad de desplazamiento hacia la izquierda y metodologías zero trust.  
  • Monitorización de la configuración y el cumplimiento: las CWPP proporcionan diagnósticos de red constantes, lo que garantiza que todo el sistema en la nube funcione según lo previsto para mitigar cualquier posible error de configuración de la nube que pueda abrir la puerta a un ataque. Además, la monitorización del comportamiento busca cualquier actividad sospechosa en la red, que pueda indicar un uso o acceso no autorizado.

Los servicios, características y capacidades adicionales pueden incluir:

  • Protecciones en tiempo de ejecución
  • Configuraciones de seguridad de contenedores y Kubernetes
  • Seguridad de aplicaciones
  • Integración de canalizaciones CI/CD
  • Seguridad de aplicaciones y seguridad de API (WaaS)
  • Firewall de aplicaciones web (WAF)

Tipos de CWPP

Ciertas soluciones CWPP pueden ser más (o menos) adecuadas para los requisitos específicos del flujo de trabajo de una organización. Si bien todas las CWPP pueden proporcionar medidas de seguridad similares, brindan protección de diferentes maneras. Los 2 tipos principales de CWPP son la tradicional basada en agentes y la variedad más moderna sin agentes. 

CWPP basadas en agentes

Las CWPP tradicionales basadas en agentes requieren la instalación de un agente de software en cada carga de trabajo en la nube. Los beneficios de las CWPP basadas en agentes incluyen:

  • Visibilidad detallada de las cargas de trabajo, el tráfico de red y las configuraciones del sistema para una monitorización exhaustiva de la seguridad.
  • Detección de amenazas en tiempo real que mejora el tiempo de respuesta a las amenazas activas.
  • Agentes personalizables que se pueden configurar para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo individuales o categorías. 

Aunque las CWPP basadas en agentes ofrecen ciertos beneficios, también son lentas de implementar y, a menudo, ralentizan las cargas de trabajo y las plataformas individuales al añadir una sobrecarga significativa. Dado que las CWPP basadas en agentes proporcionan seguridad a nivel de carga de trabajo, los agentes parcialmente implementados crean puntos ciegos de seguridad y cualquier carga de trabajo potencialmente implementada se vuelve altamente vulnerable. 

CWPP sin agente

Las CWPP sin agente se integran en la API del proveedor de servicio cloud y evitan la necesidad de empaquetar las cargas de trabajo individuales con sus propios agentes. Este método cambia el control granular y la monitorización en tiempo real por varios beneficios valiosos, que incluyen:

  • Velocidades de implementación muy mejoradas.
  • Cobertura continua total de todos los activos en la nube, incluidos los activos existentes y de nueva creación.  
  • Reducción de la sobrecarga de implementación, actualizaciones y gestión de agentes y mejora de la eficiencia de la carga de trabajo al eliminar el consumo de recursos asociado con agentes individuales y posibles errores de compatibilidad.
