¿Qué es la informática sin servidor?

Sin servidor no significa que "no haya servidores". A pesar del nombre, los servidores en la informática sin servidor son gestionados por un proveedor de servicios en la nube (CSP). "Sin servidor" describe la experiencia del desarrollador con esos servidores: son invisibles para el desarrollador, que no los ve, no los gestiona ni interactúa con ellos de ninguna manera.

Los desarrolladores pueden centrarse en escribir el mejor código de aplicación front-end y la lógica empresarial con la computación sin servidor. Todo lo que necesitan hacer es escribir el código de su aplicación e implementarlo en contenedores administrados por un CSP.

El proveedor de servicios en la nube se encarga del resto, el aprovisionamiento de la infraestructura en la nube necesaria para ejecutar el código y la ampliación y reducción de la infraestructura en función de las necesidades, y también es responsable de toda la gestión y el mantenimiento rutinarios de la infraestructura, como las actualizaciones y los parches del sistema operativo, la gestión de la seguridad, la planificación de la capacidad, la monitorización del sistema, etc.

Además, los desarrolladores nunca pagan por la capacidad inactiva con sin servidor. El proveedor de servicios en la nube pone en marcha y suministra los recursos informáticos necesarios cuando se ejecuta el código, después los vuelve a reducir, llevando a cabo lo que se conoce como "escalado a cero" cuando se detiene la ejecución. La facturación comienza cuando se inicia la ejecución y termina cuando se detiene; normalmente, la tarificación se basa en el tiempo de ejecución y los recursos necesarios.

Junto con la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS), la función como servicio (FaaS) y el software como servicio (SaaS), sin servidor se ha convertido en una oferta líder de servicios en la nube. Según un informe de SkyQuest Technology, el tamaño del mercado mundial de arquitectura sin servidores se valoró en 8010 millones de dólares en 2022 y se espera que pase de 9840 millones de dólares en 2023 a 50 860 millones de dólares en 20311. Hoy en día, todos los principales proveedores de servicios en la nube ofrecen una plataforma sin servidor, incluidos Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure), Google Cloud (Google Cloud Cloud Cloud Code Engine).

Juntos, la informática sin servidor, los microservicios y los contenedores forman un triunvirato de tecnologías en el núcleo del desarrollo de aplicaciones nativas de la nube.

Eche un vistazo a este vídeo para obtener una explicación detallada de sin servidor y la pila sin servidor (6:37).