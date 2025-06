¿Qué es la gestión de identidades y accesos (IAM)?

Las identidades digitales diferenciadas no sólo ayudan a las organizaciones a realizar un seguimiento de los usuarios, sino que también permiten a las empresas establecer y aplicar políticas de acceso más granulares. IAM permite a las empresas conceder diferentes permisos de sistema a diferentes identidades en lugar de otorgar a cada usuario autorizado los mismos privilegios.

Hoy en día, muchos sistemas de IAM utilizan el control de acceso basado en roles (RBAC). En el RBAC, los privilegios de cada usuario se basan en su función laboral y nivel de responsabilidad. El RBAC ayuda a simplificar el proceso de configuración de permisos de usuario y mitiga los riesgos de otorgar a los usuarios más privilegios de los que necesitan.

Supongamos que una empresa está configurando permisos para un firewall de red. Es probable que un representante de ventas no tenga ningún acceso, ya que su trabajo no lo requiere. Un analista de seguridad de nivel junior podría ver las configuraciones de firewall, pero no cambiarlas. El director de seguridad de la información y ciberseguridad (CISO) tendría pleno acceso administrativo. Una API que integra el SIEM de la empresa con el firewall podría ser capaz de leer los registros de actividad del firewall, pero no ver nada más.

Para mayor seguridad, los sistemas IAM también pueden aplicar el principio de privilegios mínimos a los permisos de acceso de los usuarios. A menudo asociado con estrategias de ciberseguridad zero trust, el principio de privilegios mínimos establece que los usuarios solo deben tener los permisos más bajos necesarios para completar una tarea, y los privilegios se deben revocar tan pronto como se realice la tarea.

De acuerdo con el principio del mínimo privilegio, muchos sistemas IAM tienen métodos y tecnologías distintos para la gestión de acceso privilegiado (PAM). PAM es la disciplina de ciberseguridad que supervisa la seguridad de las cuentas y el control de acceso para cuentas de usuarios altamente privilegiados, como los administradores de sistemas.

Las cuentas privilegiadas se tratan con más cuidado que otros roles de IAM porque el robo de estas credenciales permitiría a los hackers hacer lo que quieran. Las herramientas PAM aíslan las identidades privilegiadas del resto, utilizando bóvedas de credenciales y protocolos de acceso justo a tiempo para mayor seguridad.

La información sobre los derechos de acceso de cada usuario suele almacenarse en la base de datos central del sistema IAM como parte de la identidad digital de cada usuario. El sistema IAM utiliza esta información para aplicar los distintos niveles de privilegios de cada usuario.