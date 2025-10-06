¿Qué es multicloud?

Multicloud es el uso de servicios de cloud de más de un proveedor de cloud. Puede ser algo tan sencillo como usar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores de cloud como, por ejemplo, Salesforce y Workday. Pero a nivel empresarial, multicloud se suele referir a ejecutar aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) de varios proveedores de servicios de cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure.
Una solución multicloud es una solución portátil de cloud computing que se puede utilizar en las infraestructuras en cloud de distintos proveedores de cloud. Las soluciones multicloud suelen estar basadas en tecnologías de código abierto y nativas en cloud, como Kubernetes, que son compatibles con todos los proveedores de cloud público. Suelen incluir prestaciones de gestión de cargas de trabajo en varios clouds con una consola central (o "pantalla única"). Muchos de los proveedores de cloud más destacados, así como proveedores de soluciones en cloud, como VMware, ofrecen soluciones multicloud de infraestructura de cálculo, desarrollo, depósito de datos, almacenamiento en cloud, inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), recuperación tras desastre/continuidad de negocio, etc.
El valor general del concepto multicloud para la empresa es que evita la "dependencia de un proveedor", es decir, los problemas de rendimiento, la limitación de opciones o los costes innecesarios que resultan de utilizar un solo proveedor de cloud. Las estrategias multicloud ofrecen a las organizaciones:
La clave para maximizar las ventajas de una arquitectura multicloud es gestionar de forma centralizada las aplicaciones y los recursos de todos los clouds, como si formasen parte de un solo cloud. Por otro lado, conlleva varios retos asociados, como por ejemplo:
Las organizaciones utilizan herramientas de gestión multicloud —o, preferiblemente, una plataforma de gestión multicloud— para supervisar y gestionar sus despliegues multicloud como si se tratase de un solo entorno de cloud. Las mejores plataformas de gestión multicloud suelen ofrecer:
El cloud híbrido es el uso de entornos de cloud público y privado con gestión, orquestación y portabilidad entre ellos que permite a una organización utilizarlos como una sola infraestructura de TI unificada y optimizada.
Multicloud y cloud híbrido no son mutuamente excluyentes. Es más, la mayoría de los clouds híbridos empresariales son multicloud híbrido, ya que incluyen servicios de cloud privado o público de al menos dos proveedores de servicios de cloud.
Multicloud híbrido se basa en las ventajas de multicloud y ofrece:
Cree aplicaciones más rápido y despliéguelas en entornos locales, de edge computing y de cloud público de cualquier proveedor.
Contenerice y despliegue de forma rápida y segura las cargas de trabajo empresariales en los clústeres de Kubernetes.Puesto que IBM se encarga de gestionar OpenShift Container Platform (OCP), tendrá más tiempo para centrarse en las tareas más importantes.
Innove más rápidamente, reduzca los costes operativos y transforme las operaciones de TI con una plataforma AIOps que ofrece visibilidad sobre los datos de rendimiento y las dependencias entre distintos entornos.
Con IBM Cloud Satellite, puede desplegar y mantener las aplicaciones de manera coherente en entornos multicloud con una mayor visibilidad global y una menor complejidad de gestión. Utilice una única API para crear una ubicación de cloud distribuido y añada después máquinas de host desde cualquier cloud, centro de datos local o límite de red. Además, utilice un conjunto común de servicios de cloud, que incluye cadenas de herramientas, bases de datos e IA en cualquier ubicación.