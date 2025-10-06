¿Qué es multicloud?

Multicloud es el uso de servicios de cloud de más de un proveedor de cloud. Puede ser algo tan sencillo como usar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores de cloud como, por ejemplo, Salesforce y Workday. Pero a nivel empresarial, multicloud se suele referir a ejecutar aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) de varios proveedores de servicios de cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure.

Una solución multicloud es una solución portátil de cloud computing que se puede utilizar en las infraestructuras en cloud de distintos proveedores de cloud. Las soluciones multicloud suelen estar basadas en tecnologías de código abierto y nativas en cloud, como Kubernetes, que son compatibles con todos los proveedores de cloud público. Suelen incluir prestaciones de gestión de cargas de trabajo en varios clouds con una consola central (o "pantalla única"). Muchos de los proveedores de cloud más destacados, así como proveedores de soluciones en cloud, como VMware, ofrecen soluciones multicloud de infraestructura de cálculo, desarrollo, depósito de datos, almacenamiento en cloud, inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), recuperación tras desastre/continuidad de negocio, etc.