¿Qué es multicloud?

Multicloud, el uso de servicios de cloud de dos o más proveedores, otorga a las organizaciones la flexibilidad necesaria para optimizar el rendimiento, controlar los costes y evitar la dependencia de un proveedor.
Multicloud es el uso de servicios de cloud de más de un proveedor de cloud. Puede ser algo tan sencillo como usar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores de cloud como, por ejemplo, Salesforce y Workday. Pero a nivel empresarial, multicloud se suele referir a ejecutar aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) de varios proveedores de servicios de cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure.

Una solución multicloud es una solución portátil de cloud computing que se puede utilizar en las infraestructuras en cloud de distintos proveedores de cloud. Las soluciones multicloud suelen estar basadas en tecnologías de código abierto y nativas en cloud, como Kubernetes, que son compatibles con todos los proveedores de cloud público. Suelen incluir prestaciones de gestión de cargas de trabajo en varios clouds con una consola central (o "pantalla única"). Muchos de los proveedores de cloud más destacados, así como proveedores de soluciones en cloud, como VMware, ofrecen soluciones multicloud de infraestructura de cálculo, desarrollo, depósito de datosalmacenamiento en cloudinteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), recuperación tras desastre/continuidad de negocio, etc.
Valor y ventajas de multicloud

El valor general del concepto multicloud para la empresa es que evita la "dependencia de un proveedor", es decir, los problemas de rendimiento, la limitación de opciones o los costes innecesarios que resultan de utilizar un solo proveedor de cloud. Las estrategias multicloud ofrecen a las organizaciones:

  • Flexibilidad para elegir servicios de cloud de diferentes proveedores de cloud en función de la ubicación geográfica y de la combinación de requisitos de conformidad, seguridad, rendimiento y precios que mejor se adapten a la empresa;

  • Capacidad para adoptar rápidamente las mejores tecnologías de cada clase de cualquier proveedor, según sea necesario o según aparezcan, en lugar de limitar a los clientes a cualquier oferta o funcionalidad que proporcione un solo proveedor en un momento determinado;

  • Menor vulnerabilidad a paradas y tiempo de inactividad no planificado (porque una parada en un cloud no necesariamente tiene por qué afectar a los servicios de otros clouds);

  • Menor exposición a los problemas de licencias, seguridad, compatibilidad y otras cuestiones que pueden surgir del uso de la "TI invisible", en la que hay usuarios que se registran por su cuenta en servicios de cloud que pueden no ofrecerse en una organización que utilice solo un cloud.
Gestión multicloud

La clave para maximizar las ventajas de una arquitectura multicloud es gestionar de forma centralizada las aplicaciones y los recursos de todos los clouds, como si formasen parte de un solo cloud. Por otro lado, conlleva varios retos asociados, como por ejemplo:

  • mantener la coherencia de las políticas de conformidad y seguridad en cloud en las distintas plataformas;

  • desplegar aplicaciones de forma uniforme en todos los entornos de destino (p. ej.: desarrollo, transferencia y producción) y en las diferentes plataformas de alojamiento;

  • federar y visualizar sucesos de herramientas de registro y supervisión para obtener una única vista y configurar respuestas coherentes.

Las organizaciones utilizan herramientas de gestión multicloud —o, preferiblemente, una plataforma de gestión multicloud— para supervisar y gestionar sus despliegues multicloud como si se tratase de un solo entorno de cloud. Las mejores plataformas de gestión multicloud suelen ofrecer:

  • Visibilidad y control sobre cualquier recurso en cloud, incluidas las ofertas de IaaS, PaaS y SaaS y los recursos de red y almacenamiento de datos asociados de los despliegues de cloud público, cloud privado y periféricos.

  • Prestaciones de análisis y/o inteligencia artificial (IA), incluida la inteligencia artificial para operaciones (AIOps). AIOps utiliza IA y machine learning para examinar con detalle el "ruido" de datos en busca de métricas y telemetría que la organización puede usar para optimizar las operaciones, prever problemas de disponibilidad o rendimiento e incluso automatizar acciones correctivas en toda la infraestructura multicloud.
Multicloud, cloud híbrido y multicloud híbrido

El cloud híbrido es el uso de entornos de cloud público y privado con gestión, orquestación y portabilidad entre ellos que permite a una organización utilizarlos como una sola infraestructura de TI unificada y optimizada.

Multicloud y cloud híbrido no son mutuamente excluyentes. Es más, la mayoría de los clouds híbridos empresariales son multicloud híbrido, ya que incluyen servicios de cloud privado o público de al menos dos proveedores de servicios de cloud.

Multicloud híbrido se basa en las ventajas de multicloud y ofrece:

  • Mejoras de la productividad de los desarrolladores: el multicloud híbrido fomenta métodos de desarrollo Agile y DevOps y tecnologías de aplicación nativa en cloud, como arquitectura de microservicios, contenedores e informática sin servidor y, a su vez, se basa en ellos.

  • Mayor seguridad y conformidad con la normativa: además del amplio acceso del multicloud a tecnologías destacadas de seguridad y conformidad, el multicloud híbrido proporciona la flexibilidad necesaria para desplegar y escalar datos confidenciales o cargas de trabajo altamente reguladas de la manera más segura y conforme, así como la comodidad de implementar seguridad y conformidad de forma coherente en todos los servicios, proveedores y entornos de cloud.

  • Mayor eficiencia y optimización del gasto: además de la flexibilidad de elegir el servicio de cloud más rentable, el multicloud híbrido ofrece un control más detallado sobre los casos de despliegue y escalado de las cargas de trabajo para que las organizaciones puedan mejorar aún más el rendimiento (por ejemplo, desplegar más cerca de los usuarios para reducir la latencia) y optimizar el gasto. El cloud híbrido también ayuda a las empresas a modernizar las aplicaciones existentes con mayor rapidez y conectar servicios de cloud a los datos en cloud o en infraestructura local de formas que aporten nuevo valor.
Recursos Cómo modernizar su estrategia de cloud híbrido
Los entornos de cloud híbrido abiertos se basan en una arquitectura de código abierto que proporciona flexibilidad al trabajar dentro de su arquitectura de TI, sea cual sea el tipo de arquitectura.
¿Qué es cloud computing?
Cloud computing transforma la infraestructura de TI en un programa de utilidad. De esta manera, puede conectarse a las aplicaciones y recursos informáticos a través de Internet, sin tener que instalarlos ni mantenerlos en local.
¿Qué es Kubernetes?
Kubernetes, una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto, automatiza el despliegue, la gestión y el escalado de las aplicaciones contenerizadas.
