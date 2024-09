Plataforma segura diseñada para la innovación abierta Ejemplo del mundo real: una compañía hipotecaria recorta costos y acelera el cumplimiento normativo Problema: una compañía hipotecaria procesa 70 millones de registros al día, pero su sistema local era lento e impreciso, y las actualizaciones importantes de las aplicaciones tardaban de 6 a 9 semanas. Los gastos de TI eran altos y el hardware no se utilizaba completamente. Solución: Para mejorar el análisis de riesgos, la empresa recurrió a Red Hat OpenShift on IBM® Cloud y a los servicios de análisis de IBM Cloud para reducir los costes, aumentar la disponibilidad y, en última instancia, acelerar el cumplimiento normativo. Con Red Hat OpenShift on IBM® Cloud operando en múltiples regiones, las aplicaciones pueden contenerizarse e implementarse en todo el mundo, lo que mejora la disponibilidad y cumple con las regulaciones locales.