¿Qué es la AIOps?

Creado por Gartner, la AIOps (es decir, inteligencia artificial para operaciones de TI) es la aplicación de capacidades de inteligencia artificial (IA), como el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de aprendizaje automático, para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos.
En concreto, AIOps utiliza capacidades de big data, análisis y aprendizaje automático para hacer lo siguiente:
Al integrar varias herramientas de operaciones de TI manuales e independientes en una única plataforma de operaciones de TI inteligente y automatizada, AIOps permite a los equipos de operaciones de TI responder con mayor rapidez, incluso de forma proactiva, a las ralentizaciones y las interrupciones, con visibilidad y contexto de punta a punta.
Abarca la brecha entre un entorno de TI cada vez más diverso, dinámico y difícil de monitorizar y equipos aislados, por un lado, y las expectativas de los usuarios de poca o ninguna interrupción en el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones. La mayoría de los expertos consideran que la AIOps es el futuro de la gestión de operaciones de TI y la demanda solo está aumentando con el mayor enfoque empresarial en iniciativas de transformación digital.
El trayecto hacia la AIOps es diferente en cada organización. Una vez que evalúe en qué punto se encuentra de su trayecto hacia la AIOps, puede empezar a incorporar herramientas que ayuden a los equipos a observar, pronosticar y actuar rápidamente ante los problemas operativos de TI. A medida que considere herramientas para mejorar la AIOps dentro de su organización, querrá asegurarse de que tengan las siguientes características:
Observabilidad: la observabilidad se refiere a las herramientas y prácticas de software para ingerir, agregar y analizar un flujo constante de datos de rendimiento de una aplicación distribuida y el hardware en el que se ejecuta, con el fin de monitorizar, solucionar problemas y depurar la aplicación de manera más eficaz para cumplir con las expectativas de experiencia del cliente, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales. Estas soluciones pueden ofrecer una visión holística de las aplicaciones, la infraestructura y la red mediante la agregación y la consolidación de datos, pero no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI. Aunque no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI, sí recopilan y agregan datos de TI de una variedad de fuentes de datos en todos los dominios de TI para alertar a los usuarios finales sobre posibles problemas, esperando que los equipos de servicios de TI implementen las soluciones necesarias. Si bien los datos y las visualizaciones correspondientes de estas herramientas son valiosos, crean una dependencia de las organizaciones de TI para tomar decisiones y responder adecuadamente a los problemas técnicos. La optimización de recursos que requiere que un operario actualice manualmente los sistemas operativos puede no reportar beneficios en situaciones de demanda dinámica.
Analítica predictiva: las soluciones de AIOps pueden analizar y correlacionar datos para obtener mejores conocimientos y acciones automatizadas, lo que permite a los equipos de TI mantener el control sobre los entornos de TI cada vez más complejos y garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Poder correlacionar y aislar problemas es un gran paso adelante para cualquier equipo de operaciones de TI. Reduce el tiempo necesario para detectar problemas que de otro modo no se habrían detectado en la organización. Las organizaciones cosecharán los beneficios de la detección automática de anomalías, alertas y recomendaciones de soluciones, lo que a su vez reduce el tiempo de inactividad general, así como el número de incidencias y tíquets. La optimización dinámica de recursos se puede automatizar mediante la analítica predictiva, lo que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones, a la vez que reduce de forma segura el coste de los recursos incluso durante una alta variabilidad de la demanda.
Respuesta proactiva: algunas soluciones de AIOps responderán de forma proactiva a sucesos no deseados, como ralentizaciones e interrupciones, uniendo el rendimiento de las aplicaciones y la gestión de recursos en tiempo real. Al incorporar medidas de rendimiento de aplicaciones a algoritmos predictivos, pueden identificar patrones y tendencias que coincidan con diferentes problemas de TI. Con la capacidad de pronosticar problemas de TI antes de que ocurran, las herramientas de AIOps pueden lanzar procesos relevantes y automatizados en respuesta, rectificando los problemas rápidamente. Las organizaciones podrán ver los beneficios de la automatización inteligente, como mejorar el tiempo medio de detección (MTTD).
Este tipo de tecnología es el futuro de la gestión de operaciones de TI, ya que puede ayudar a la empresa a mejorar tanto la experiencia del empleado como la del cliente. Los sistemas de AIOps no solo garantizan que los problemas de servicio de TI se resuelvan de manera oportuna, sino que también proporcionan una red de seguridad para los equipos de operaciones de TI, abordando problemas que pueden pasar desapercibidos debido a la supervisión humana, como silos organizacionales, equipos con pocos recursos y mucho más.
La principal ventaja de AIOps es que permite a las operaciones de TI identificar, abordar y resolver las ralentizaciones e interrupciones más rápidamente de lo que podrían hacerlo examinando manualmente las alertas de varias herramientas de operaciones de TI. Esto se traduce en varios beneficios clave:
Pase de la gestión reactiva a la proactiva y a la predictiva: con capacidades de analítica predictiva integradas, la AIOps aprende continuamente a identificar y priorizar las alertas más urgentes, lo que permite a los equipos de TI abordar problemas potenciales antes de que provoquen ralentizaciones o interrupciones. Electrolux aceleró la resolución de problemas de TI de 3 semanas a una hora mediante un tiempo medio de detección (MTTD) más rápido y ahorró más de 1000 horas al año al automatizar las tareas de reparación.
La AIOps incorpora capacidades de big data, análisis avanzados y aprendizaje automático para abordar los siguientes casos prácticos:
La forma más fácil de entender cómo funciona la AIOps es revisar el papel que desempeña cada tecnología de componentes de la AIOps (big data, aprendizaje automático y automatización) en el proceso.
La AIOps utiliza una plataforma de big data para agregar datos, equipos y herramientas de operaciones de TI aislados en un solo lugar. Estos datos pueden incluir lo siguiente:
La AIOps aplica entonces funciones de análisis y aprendizaje automático concretas:
Automatice continuamente acciones cruciales en tiempo real y sin intervención humana que proporcionen de manera proactiva el uso más eficiente de los recursos de cálculo, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila.
Mejore la monitorización del rendimiento de las aplicaciones para tener el contexto que necesita para resolver incidencias de forma más rápida
AIOps Insights es una solución SaaS que aborda y resuelve los problemas que enfrentan los equipos centrales de operaciones de TI al administrar la disponibilidad de los recursos de TI empresariales a través de la gestión de eventos e incidentes impulsada por IA.
Mejore la gestión de sistemas, las operaciones de TI, el rendimiento de las aplicaciones y la resiliencia operativa con inteligencia artificial en el mainframe.
IBM AIOps ayuda a las organizaciones a garantizar el rendimiento de las aplicaciones a la vez que reduce de forma segura los costes de TI. Las organizaciones han podido lograr un 99,99% de disponibilidad de aplicaciones y reducir el MTTD en un 55% para los problemas que afectan al servicio. No espere para ofrecer experiencias de cliente excepcionales con IBM AIOps. Obtenga más información sobre cómo obtener un ROI del 471% con AIOps y descubra cómo reducir el gasto en consumo de nube pública en un 33%. Mediante el uso de la automatización inteligente de TI con IBM AIOps, las organizaciones pueden identificar y ejecutar mejor las automatizaciones de alto impacto en el negocio y la TI utilizando herramientas probadas, conocimientos y expertos para obtener mejores resultados comerciales.