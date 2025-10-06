¿Qué es la AIOps?

El trayecto hacia la AIOps es diferente en cada organización. Una vez que evalúe en qué punto se encuentra de su trayecto hacia la AIOps, puede empezar a incorporar herramientas que ayuden a los equipos a observar, pronosticar y actuar rápidamente ante los problemas operativos de TI. A medida que considere herramientas para mejorar la AIOps dentro de su organización, querrá asegurarse de que tengan las siguientes características:

Observabilidad: la observabilidad se refiere a las herramientas y prácticas de software para ingerir, agregar y analizar un flujo constante de datos de rendimiento de una aplicación distribuida y el hardware en el que se ejecuta, con el fin de monitorizar, solucionar problemas y depurar la aplicación de manera más eficaz para cumplir con las expectativas de experiencia del cliente, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales. Estas soluciones pueden ofrecer una visión holística de las aplicaciones, la infraestructura y la red mediante la agregación y la consolidación de datos, pero no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI. Aunque no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI, sí recopilan y agregan datos de TI de una variedad de fuentes de datos en todos los dominios de TI para alertar a los usuarios finales sobre posibles problemas, esperando que los equipos de servicios de TI implementen las soluciones necesarias. Si bien los datos y las visualizaciones correspondientes de estas herramientas son valiosos, crean una dependencia de las organizaciones de TI para tomar decisiones y responder adecuadamente a los problemas técnicos. La optimización de recursos que requiere que un operario actualice manualmente los sistemas operativos puede no reportar beneficios en situaciones de demanda dinámica.

Analítica predictiva: las soluciones de AIOps pueden analizar y correlacionar datos para obtener mejores conocimientos y acciones automatizadas, lo que permite a los equipos de TI mantener el control sobre los entornos de TI cada vez más complejos y garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Poder correlacionar y aislar problemas es un gran paso adelante para cualquier equipo de operaciones de TI. Reduce el tiempo necesario para detectar problemas que de otro modo no se habrían detectado en la organización. Las organizaciones cosecharán los beneficios de la detección automática de anomalías, alertas y recomendaciones de soluciones, lo que a su vez reduce el tiempo de inactividad general, así como el número de incidencias y tíquets. La optimización dinámica de recursos se puede automatizar mediante la analítica predictiva, lo que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones, a la vez que reduce de forma segura el coste de los recursos incluso durante una alta variabilidad de la demanda.

Respuesta proactiva: algunas soluciones de AIOps responderán de forma proactiva a sucesos no deseados, como ralentizaciones e interrupciones, uniendo el rendimiento de las aplicaciones y la gestión de recursos en tiempo real. Al incorporar medidas de rendimiento de aplicaciones a algoritmos predictivos, pueden identificar patrones y tendencias que coincidan con diferentes problemas de TI. Con la capacidad de pronosticar problemas de TI antes de que ocurran, las herramientas de AIOps pueden lanzar procesos relevantes y automatizados en respuesta, rectificando los problemas rápidamente. Las organizaciones podrán ver los beneficios de la automatización inteligente, como mejorar el tiempo medio de detección (MTTD).

Este tipo de tecnología es el futuro de la gestión de operaciones de TI, ya que puede ayudar a la empresa a mejorar tanto la experiencia del empleado como la del cliente. Los sistemas de AIOps no solo garantizan que los problemas de servicio de TI se resuelvan de manera oportuna, sino que también proporcionan una red de seguridad para los equipos de operaciones de TI, abordando problemas que pueden pasar desapercibidos debido a la supervisión humana, como silos organizacionales, equipos con pocos recursos y mucho más.

