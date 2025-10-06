La infraestructura como código (IaC) utiliza un lenguaje de codificación descriptivo de alto nivel para automatizar el suministro de infraestructura de TI. Esta automatización elimina la necesidad de que los desarrolladores suministren y gestionen manualmente los servidores, los sistemas operativos, las conexiones de bases de datos, el almacenamiento y otros elementos de infraestructura cada vez que deseen desarrollar, probar o desplegar una aplicación de software.

En una época en la que no es raro que una empresa despliegue cientos de aplicaciones en producción todos los días —y en la que poner en marcha, desmantelar, ampliar o reducir la infraestructura en respuesta a las demandas de los desarrolladores y los usuarios es una constante—, resulta fundamental para las organizaciones automatizar la infraestructura con el fin de controlar los costes, reducir los riesgos y responder con rapidez a las nuevas oportunidades comerciales y las amenazas competitivas. La IaC posibilita esta automatización.

La IaC es también un elemento esencial de DevOps que resulta indispensable para desarrollar un ciclo de vida de entrega de software a un ritmo competitivo. Permite a los equipos de DevOps crear y versionar rápidamente la infraestructura de la misma manera que versionan el código fuente y rastrear estas versiones para evitar incoherencias entre los entornos de TI, que podrían generar problemas graves durante el despliegue.