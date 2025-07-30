¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

A diferencia de los IDE locales, los IDE en la nube se basan en el navegador y no requieren que los desarrolladores descarguen ningún software o biblioteca específicos en su hardware local. Este requisito depende de mantener una conexión a internet sólida para acceder a la nube de manera efectiva.

En comparación con los IDE locales, los IDE basados en la nube presentan varias ventajas. Los equipos que trabajan con IDE basados en la nube pueden crear un entorno de desarrollo estandarizado, evitando los errores que pueden surgir de las diferencias de configuración del hardware local.

Los IDE en la nube también pueden ofrecer un mejor rendimiento que los IDE locales mediante el uso de recursos basados en la nube. Ciertas funciones IDE complejas suelen exigir importantes recursos computacionales. Para evitar ralentizaciones con los IDE locales, los desarrolladores pueden descargar esas tareas en centros de datos robustos basados en la nube .

Algunos ejemplos de IDE en la nube son:

AWS Cloud9

Replit