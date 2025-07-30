¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

Ocho minutos
Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un software utilizado por los programadores de DevOps. Reúne varias herramientas útiles para desarrolladores, como un editor de código fuente, herramientas de automatización de compilación y un depurador, en una única aplicación con interfaz gráfica de usuario (GUI).
Si bien no es estrictamente esencial para el desarrollo de software, ya que el código puede escribirse con cualquier editor de texto y ejecutarse desde la línea de comandos, los IDE combinan características que mejoran la productividad de los desarrolladores y la calidad del código. Los IDE modernos suelen incluir el compilador, el intérprete o ambos necesarios, según el lenguaje de codificación específico.
Otras características comunes del IDE incluyen las características enumeradas aquí:
Aunque algunas características básicas se consideran estándar en todos los IDE, no existe una lista establecida de funciones básicas para que el software califique como IDE. Dicho esto, es probable que la mayoría de los IDE contengan algún grado de la mayoría (o todas) de las herramientas, características y funciones como estas:
En comparación con un editor de texto estándar, trabajar dentro de un entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el desarrollo de aplicaciones ofrece a los programadores una amplia gama de comodidades y beneficios. Los IDE ayudan a agilizar todo el proceso de desarrollo, facilitando a los desarrolladores la escritura y depuración de código y la colaboración con los jefes de proyecto y los equipos ampliados.
Los beneficios asociados con las funciones IDE incluyen:
Los IDE ofrecen muchas eficiencias para aumentar la productividad de los desarrolladores. La integración de varias herramientas en una aplicación reduce la necesidad de cambiar de contexto entre aplicaciones, lo que mejora el flujo de trabajo general. Los programadores también ahorran tiempo a través de la automatización al permitir que el IDE maneje tareas repetitivas, mientras que los generadores de código ayudan a crear atajos para patrones de secuencias de comandos comunes. Las herramientas de documentación integradas también ayudan a los desarrolladores con el control de versiones, liberando tiempo para concentrarse en la creación de código en lugar de catalogar.
Los IDE ayudan a mejorar la calidad general del código a través de diversas herramientas. La detección de errores en tiempo real reduce los errores humanos, mientras que las herramientas de análisis y refactorización de código proporcionan optimizaciones automáticas e inteligentes. Los indicadores visuales, como el resaltado de la sintaxis, ayudan a los desarrolladores a crear un mejor orden y una estructura, al tiempo que mejoran la legibilidad para la revisión del código.
Los IDE son herramientas excelentes para ayudar a los desarrolladores a incorporarse a nuevos proyectos o lenguajes de programación. Ayudan a suavizar la curva de aprendizaje a través de plantillas prediseñadas, flujos de trabajo guiados y documentos de soporte integrados.
Los IDE facilitan la colaboración entre los desarrolladores que trabajan en código heredado. También mejoran la comunicación con el equipo en general, incluidos los gestores de proyectos potencialmente menos técnicos y las partes interesadas de los clientes. Los IDE se integran bien con los sistemas de control de versiones para una documentación coherente e incorporan herramientas de revisión de código para el análisis y la confirmación de proyectos compartidos.
Para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, los entornos de desarrollo integrados (IDE) vienen en una amplia gama de variedades, desde código abierto hasta propietarios, desde fáciles de usar para principiantes hasta más complejos. Muchos IDE ofrecen soporte para varias plataforma, mientras que algunos dependen más del lenguaje. Estos son algunos de los tipos más populares de IDE.
Los IDE locales se instalan y ejecutan localmente en el hardware personal o de trabajo de un desarrollador. Estos IDE requieren bibliotecas de recursos adicionales, que los desarrolladores deben descargar e instalar localmente en función de los requisitos del proyecto y las preferencias personales.
Los IDE locales son más personalizables, casi no tienen problemas de latencia y pueden funcionar plenamente incluso sin una conexión a internet activa una vez completada la configuración. Sin embargo, instalar y configurar un IDE local puede ser engorroso, y las diferencias entre la máquina local y el entorno de producción pueden provocar errores o fallos de software no deseados.
Los IDE locales también dependen del hardware local. Al depender de los recursos de memoria local de una máquina, el hardware local puede tener dificultades para ejecutar un IDE local, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de código complejo.
Algunos ejemplos de IDE locales incluyen:
A diferencia de los IDE locales, los IDE en la nube se basan en el navegador y no requieren que los desarrolladores descarguen ningún software o biblioteca específicos en su hardware local. Este requisito depende de mantener una conexión a internet sólida para acceder a la nube de manera efectiva.
En comparación con los IDE locales, los IDE basados en la nube presentan varias ventajas. Los equipos que trabajan con IDE basados en la nube pueden crear un entorno de desarrollo estandarizado, evitando los errores que pueden surgir de las diferencias de configuración del hardware local.
Los IDE en la nube también pueden ofrecer un mejor rendimiento que los IDE locales mediante el uso de recursos basados en la nube. Ciertas funciones IDE complejas suelen exigir importantes recursos computacionales. Para evitar ralentizaciones con los IDE locales, los desarrolladores pueden descargar esas tareas en centros de datos robustos basados en la nube .
Algunos ejemplos de IDE en la nube son:
Estos tipos de IDE están diseñados específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Los IDE de desarrollo de aplicaciones móviles suelen incluir bibliotecas específicas de tecnología móvil y características exclusivas como la compatibilidad con emuladores.
Algunos ejemplos de IDE de desarrollo de aplicaciones móviles son:
La programación de bases de datos conlleva su propio conjunto de consideraciones específicas. Este tipo de IDE se crean pensando en el desarrollo de bases de datos, con características especiales, como creadores de consultas y herramientas de análisis de bases de datos integrados.
Algunos ejemplos de IDE específicos de bases de datos son:
Si bien muchos IDE ofrecen soporte para varios lenguajes, algunos están diseñados para adaptarse a los parámetros particulares de ciertos lenguajes de programación. Del mismo modo, otros IDE están especializados según el propósito del proyecto. Algunos ejemplos de IDE específicos para idiomas o proyectos incluyen los IDE que se describen a continuación:
Java™
Python
Desarrollo web
