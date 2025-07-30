¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un software utilizado por los programadores de DevOps. Reúne varias herramientas útiles para desarrolladores, como un editor de código fuente, herramientas de automatización de compilación y un depurador, en una única aplicación con interfaz gráfica de usuario (GUI).

Si bien no es estrictamente esencial para el desarrollo de software, ya que el código puede escribirse con cualquier editor de texto y ejecutarse desde la línea de comandos, los IDE combinan características que mejoran la productividad de los desarrolladores y la calidad del código. Los IDE modernos suelen incluir el compilador, el intérprete o ambos necesarios, según el lenguaje de codificación específico. 

Otras características comunes del IDE incluyen las características enumeradas aquí:

  • Sistema de control de versiones: el control de versiones es una parte integral de la ingeniería de software moderna y se utiliza para controlar, organizar y rastrear diferentes versiones de código. Los sistemas de control de versiones ayudan a los desarrolladores a monitorizar los cambios y actualizaciones del código mientras documentan el historial del código. Aunque las opciones independientes como Git son ampliamente utilizadas, muchos IDE también ofrecen opciones integradas potencialmente compatibles. 
  • Navegadores de clases: los navegadores de clases permiten a los programadores navegar, explorar o visualizar la estructura del código de programación orientado a objetos. 
  • Navegadores de objetos: los navegadores de objetos permiten a los programadores examinar los paquetes de software por componentes. Pueden mostrar la jerarquía de componentes, propiedades y eventos asociados con objetos individuales. 
  • Diagrama de jerarquía de clases: esencial para la ingeniería de software basada en la programación orientada a objetos, los IDE pueden proporcionar diagramas de jerarquía de clases. Estos diagramas estáticos describen la estructura general del sistema por clase de objeto, incluidos sus atributos, operaciones y relaciones entre otros objetos.

Características comunes de los entornos de desarrollo integrados (IDE)

Aunque algunas características básicas se consideran estándar en todos los IDE, no existe una lista establecida de funciones básicas para que el software califique como IDE. Dicho esto, es probable que la mayoría de los IDE contengan algún grado de la mayoría (o todas) de las herramientas, características y funciones como estas:

  • Automatización de edición de código: los IDE ofrecen varias automatizaciones para ayudar a editar y corregir varios tipos de código de programación. Dado que los diferentes lenguajes de programación siguen reglas diferentes, los IDE pueden identificar y ayudar a corregir cuando los desarrolladores cometen errores de sintaxis o se desvían de la estructura correcta del lenguaje. 
  • Autocompletado de código inteligente: los IDE suelen tener la característica de herramientas automatizadas (similares al autocompletado o a las sugerencias de búsqueda) para ayudar a los programadores a escribir código sugiriendo frases o términos comunes basados en funciones o intenciones de código reconocidas. 
  • Resaltado de sintaxis: los IDE pueden formatear automáticamente el código escrito, cambiando los colores de fuente y poniendo en negrita o cursiva ciertas palabras, frases o símbolos. El resaltado de sintaxis puede proporcionar feedback inmediato sobre posibles errores de sintaxis. Esta característica del IDE hace que el código fuente sea más legible para que los programadores revisen su trabajo.
  • Soporte de refactorización: la refactorización de código es el proceso en el que el código fuente eficaz se refina, reestructura o reescribe para no solo ofrecer la función prevista, sino también ajustarse a los principios establecidos de simplicidad. El código suficientemente refactorizado es más eficiente y más legible, manteniendo la función prevista con solo la secuencia de comandos esencial. La refactorización se considera una parte integral del diseño de software de alto nivel, aunque el proceso puede ser tedioso. En determinados escenarios, los IDE ayudan a los desarrolladores a mejorar su código refactorizando automáticamente el código fuente con mayor rapidez.
  • Automatización de la compilación local: los IDE pueden automatizar varias tareas de desarrollo repetitivas que suelen acompañar a la edición de código, como la actualización de líneas de código escritas previamente para reflejar los nuevos cambios.
  • Compilación e interpretación: la mayoría de los programadores escriben en lenguajes de programación de alto nivel porque son más legibles para los humanos y, por lo tanto, es más fácil trabajar con ellos. Sin embargo, antes de que el software pueda ejecutarse, debe traducirse a un lenguaje máquina de bajo nivel que un sistema operativo, como Linux o Windows, pueda entender. Los compiladores e intérpretes son tipos de software que automatizan el proceso de traducción según el código fuente original específico del idioma. Si bien los compiladores y los intérpretes suelen encontrarse como piezas de software independientes, muchos IDE modernos ofrecen funciones de compilación e interpretación integradas. 
  • Pruebas: antes de integrar el nuevo código fuente con el código de desarrollador existente, los IDE ofrecen a los desarrolladores herramientas para automatizar las pruebas unitarias locales. Este proceso inicial proporciona una primera ronda de control de calidad antes de probar el código en entornos de producción más complejos.
  • Depuración: el término error se aplica como un cajón de sastre para una amplia gama de errores potenciales que se pueden encontrar en el código no corregido. Aunque algunos errores pueden manifestarse como simples errores tipográficos o sintácticos, cualquier código que impida que la función de software prevista funcione según lo previsto puede considerarse un error. El proceso de depuración implica muchos niveles de reseñas y pruebas de código para verificar que el código funciona según lo previsto en todas las circunstancias. Aunque los IDE no suelen ofrecer una depuración de código totalmente integrada, suelen proporcionar una serie de herramientas de depuración. Estas herramientas ayudan a eliminar tantos errores como sea posible, a menudo en tiempo real mientras se escribe el código. Una forma en que los IDE respaldan el proceso de depuración es resaltando el código a medida que se ejecuta, línea por línea, ayudando a los desarrolladores a inspeccionar el código y validar su comportamiento. 
  • Revisión y análisis de código: el análisis de código en tiempo real proporciona feedback instantáneo, similar a los correctores automáticos de ortografía y gramática de los editores de texto habituales. Estas herramientas pueden ir más allá de la detección de simples errores tipográficos y ayudar a identificar una amplia gama de problemas potenciales. Estos problemas incluyen infracciones de estilo que pueden dificultar la lectura y el mantenimiento del código, posibles errores, patrones lingüísticos ineficientes y vulnerabilidades críticas de seguridad.
Beneficios de utilizar un entorno de desarrollo integrado

En comparación con un editor de texto estándar, trabajar dentro de un entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el desarrollo de aplicaciones ofrece a los programadores una amplia gama de comodidades y beneficios. Los IDE ayudan a agilizar todo el proceso de desarrollo, facilitando a los desarrolladores la escritura y depuración de código y la colaboración con los jefes de proyecto y los equipos ampliados.

Los beneficios asociados con las funciones IDE incluyen: 

Productividad incrementada

Los IDE ofrecen muchas eficiencias para aumentar la productividad de los desarrolladores. La integración de varias herramientas en una aplicación reduce la necesidad de cambiar de contexto entre aplicaciones, lo que mejora el flujo de trabajo general. Los programadores también ahorran tiempo a través de la automatización al permitir que el IDE maneje tareas repetitivas, mientras que los generadores de código ayudan a crear atajos para patrones de secuencias de comandos comunes. Las herramientas de documentación integradas también ayudan a los desarrolladores con el control de versiones, liberando tiempo para concentrarse en la creación de código en lugar de catalogar.
Código mejorado

Los IDE ayudan a mejorar la calidad general del código a través de diversas herramientas. La detección de errores en tiempo real reduce los errores humanos, mientras que las herramientas de análisis y refactorización de código proporcionan optimizaciones automáticas e inteligentes. Los indicadores visuales, como el resaltado de la sintaxis, ayudan a los desarrolladores a crear un mejor orden y una estructura, al tiempo que mejoran la legibilidad para la revisión del código.
Incorporación más rápida

Los IDE son herramientas excelentes para ayudar a los desarrolladores a incorporarse a nuevos proyectos o lenguajes de programación. Ayudan a suavizar la curva de aprendizaje a través de plantillas prediseñadas, flujos de trabajo guiados y documentos de soporte integrados.
Colaboración más sencilla

Los IDE facilitan la colaboración entre los desarrolladores que trabajan en código heredado. También mejoran la comunicación con el equipo en general, incluidos los gestores de proyectos potencialmente menos técnicos y las partes interesadas de los clientes. Los IDE se integran bien con los sistemas de control de versiones para una documentación coherente e incorporan herramientas de revisión de código para el análisis y la confirmación de proyectos compartidos. 

Tipos de entornos de desarrollo integrados

Para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, los entornos de desarrollo integrados (IDE) vienen en una amplia gama de variedades, desde código abierto hasta propietarios, desde fáciles de usar para principiantes hasta más complejos. Muchos IDE ofrecen soporte para varias plataforma, mientras que algunos dependen más del lenguaje. Estos son algunos de los tipos más populares de IDE.

IDE locales

Los IDE locales se instalan y ejecutan localmente en el hardware personal o de trabajo de un desarrollador. Estos IDE requieren bibliotecas de recursos adicionales, que los desarrolladores deben descargar e instalar localmente en función de los requisitos del proyecto y las preferencias personales.

Los IDE locales son más personalizables, casi no tienen problemas de latencia y pueden funcionar plenamente incluso sin una conexión a internet activa una vez completada la configuración. Sin embargo, instalar y configurar un IDE local puede ser engorroso, y las diferencias entre la máquina local y el entorno de producción pueden provocar errores o fallos de software no deseados.

Los IDE locales también dependen del hardware local. Al depender de los recursos de memoria local de una máquina, el hardware local puede tener dificultades para ejecutar un IDE local, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de código complejo.  

Algunos ejemplos de IDE locales incluyen:

  • Microsoft Visual Studio
  • Eclipse
  • Los IDE de JetBrains como IntelliJ IDEA y PyCharm

IDE en la nube

A diferencia de los IDE locales, los IDE en la nube se basan en el navegador y no requieren que los desarrolladores descarguen ningún software o biblioteca específicos en su hardware local. Este requisito depende de mantener una conexión a internet sólida para acceder a la nube de manera efectiva.

En comparación con los IDE locales, los IDE basados en la nube presentan varias ventajas. Los equipos que trabajan con IDE basados en la nube pueden crear un entorno de desarrollo estandarizado, evitando los errores que pueden surgir de las diferencias de configuración del hardware local.

Los IDE en la nube también pueden ofrecer un mejor rendimiento que los IDE locales mediante el uso de recursos basados en la nube. Ciertas funciones IDE complejas suelen exigir importantes recursos computacionales. Para evitar ralentizaciones con los IDE locales, los desarrolladores pueden descargar esas tareas en centros de datos robustos basados en la nube .

Algunos ejemplos de IDE en la nube son:

  • AWS Cloud9
  • Replit
  • CodeSandbox

IDE de desarrollo de aplicaciones móviles

Estos tipos de IDE están diseñados específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Los IDE de desarrollo de aplicaciones móviles suelen incluir bibliotecas específicas de tecnología móvil y características exclusivas como la compatibilidad con emuladores. 

Algunos ejemplos de IDE de desarrollo de aplicaciones móviles son:

  • Complementos IDE de Flutter para código VS, IntelliJ y otros
  • Android Studio para el desarrollo de Android

IDE específicos de la base de datos

La programación de bases de datos conlleva su propio conjunto de consideraciones específicas. Este tipo de IDE se crean pensando en el desarrollo de bases de datos, con características especiales, como creadores de consultas y herramientas de análisis de bases de datos integrados. 

Algunos ejemplos de IDE específicos de bases de datos son:

  • MySQL Workbench
  • Desarrollador de Oracle SQL
  • pgAdmin

IDE por lenguaje de programación o proyecto

Si bien muchos IDE ofrecen soporte para varios lenguajes, algunos están diseñados para adaptarse a los parámetros particulares de ciertos lenguajes de programación. Del mismo modo, otros IDE están especializados según el propósito del proyecto. Algunos ejemplos de IDE específicos para idiomas o proyectos incluyen los IDE que se describen a continuación: 

Java™

  • IntelliJ IDEA: un IDE robusto diseñado para admitir Java, con refactorización avanzada, análisis de código y automatización de compilación. 
  • Eclipse: un IDE de código abierto versátil que se beneficia de un gran ecosistema de complementos disponible en repositorios públicos como GitHub. 
  • NetBeans: una popular opción de IDE de código abierto disponible de forma gratuita.

Python

  • PyCharm: al ofrecer soporte de computación científica, este IDE ofrece muchas características útiles para codificación en Python. 
  • Spyder: otro IDE diseñado para la ciencia de datos y la computación científica es el lenguaje Python. 
  • IDLE: este IDE relativamente sencillo es muy adecuado para los principiantes que están aprendiendo el lenguaje Python. 

Desarrollo web

  • Visual Studio Code: ligero e intuitivo, este IDE se ha convertido en un entorno de confianza para los programadores que trabajan en desarrollo web.
  • WebStorm: un IDE especializado diseñado para programadores que trabajan con JavaScript, TypeScript y tecnologías similares. 

