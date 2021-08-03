¿Qué es la tecnología móvil?

La tecnología móvil es la tecnología que va a donde va el usuario. Consta de dispositivos portátiles de comunicaciones bidireccionales, dispositivos informáticos y la tecnología de red que los conecta.
Actualmente, la tecnología móvil se caracteriza por el uso de dispositivos con conexión a Internet, como teléfonos inteligentes, tablets y relojes. Son lo último en una progresión que incluye localizadores bidireccionales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles (teléfonos plegables), dispositivos de navegación GPS y mucho más.
Las redes de comunicación que conectan estos dispositivos se denominan tecnologías inalámbricas. Habilitan dispositivos móviles para compartir voz, datos y aplicaciones (aplicaciones móviles).
La tecnología móvil está generalizada y creciendo. El número de usuarios de smartphones ha subido más de 3 millones¹ y se espera que la fuerza laboral móvil global alcance los 1,87 millones en 2022.²
Redes de radio que utilizan torres de celdas distribuidas que permiten a los dispositivos móviles (teléfonos móviles) cambiar de frecuencia automáticamente y comunicarse sin interrupciones en áreas geográficas de gran tamaño. La misma capacidad básica de conmutación permite a las redes celulares dar cabida a muchos usuarios en un número limitado de radiofrecuencias.³
El estándar de servicio móvil actual para la mayoría de las comunicaciones inalámbricas. Utiliza la tecnología de conmutación de paquetes, que organiza los datos en partes o paquetes para su transmisión y vuelve a ensamblar la información en el destino. El 4G ("G" de generación) es 10 veces más rápido que el 3G. Y aún está por llegar el 5G, una red mucho más rápida. El 5G utiliza un conjunto de bandas de frecuencia agregadas para desbloquear el ancho de banda y es aproximadamente 20 veces más rápido que el 4G.
Ondas de radio que conectan dispositivos a Internet a través de routers localizados llamados hotspots. Abreviatura de fidelidad inalámbrica, las redes wifi son como las torres de telefonía móvil para acceder a Internet, pero no pasan automáticamente el servicio sin establecer una conexión wifi. La mayoría de los dispositivos móviles permiten el cambio automático entre redes wifi y celulares según la disponibilidad y las preferencias del usuario.⁴
Especificación del sector de las telecomunicaciones para conectar dispositivos a distancias cortas utilizando ondas de radio de longitud de onda corta. El bluetooth permite a los usuarios conectar o emparejar rápidamente dispositivos como auriculares, altavoces, teléfonos y otros dispositivos.⁵
5G es la quinta generación de tecnología inalámbrica móvil. Al igual que el 4G, usa frecuencias que forman parte del espectro radioeléctrico, pero el 5G usa frecuencias muy altas que ofrecen más ancho de banda. Esto significa que se entregan más datos a velocidades más altas a más dispositivos. Imagina la transmisión de vídeo a un smartphone: la tecnología 5G hará que sea 10 veces mejor no solo para una persona, sino también para cualquiera que transmita un vídeo al mismo tiempo.
Gracias a su aplicación móvil Road Day para cargar información sobre siniestros desde el terreno, Amica Mutual Insurance Company consiguió entre un 25 % y un 50 % más de productividad estimada para sus procesos de flujo de trabajo. La aplicación permite a los ajustadores colaborar estrechamente con los clientes sobre el terreno, lo que mejora la precisión de las reclamaciones y ayuda a los clientes a sentirse más involucrados.
Las ranas están desapareciendo en Australia, 4 de las 240 especies conocidas. Para protegerlos, los científicos necesitaban un modelo de recopilación de datos más rápido. Como parte de un enfoque de colaboración colectiva, la aplicación FrogID permite a los australianos hacer grabaciones de audio de las llamadas únicas de las ranas y subirlas a una base de datos en línea. La aplicación también utiliza coordenadas GPS para mapear las poblaciones de ranas.
City Furniture utiliza la tecnología móvil para crear una experiencia de compra casi ideal. Los clientes pueden combinar la investigación en línea con la capacidad de tocar físicamente los artículos e interactuar con el personal de ventas. La aplicación móvil que utilizan los vendedores en sus tabletas permite acceder a datos en tiempo real, procesar pagos y programar entregas, todo ello sin separarse del cliente.
Escalabilidad: crear soluciones puntuales que no se escalan en toda la empresa puede ser costoso en términos de desarrollo, gestión y mantenimiento. Las aplicaciones deben concebirse de forma holística teniendo en cuenta las líneas de negocio, los procesos y los entornos técnicos.
Integración: ser capaz de conectar la lógica y los servicios de datos a la aplicación es fundamental, ya sea que la lógica y los datos estén en las instalaciones, en la nube o en configuraciones híbridas.
Reutilización: en 2018 se descargaron más de 105 mil millones de aplicaciones móviles.⁶ Muchos son, o pueden modificarse o combinarse, para aplicaciones empresariales. El uso de aplicaciones existentes acelera el tiempo de obtención de valor y mejora la eficiencia de los costes aprovechando la experiencia en el sector y el dominio integrada en la aplicación.
Desarrollo basado en la nube: la nube ofrece una plataforma eficiente para desarrollar, probar y gestionar aplicaciones. Los desarrolladores pueden usar interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar aplicaciones a datos de back-end y centrarse en las funciones de front-end. Pueden agregar autenticación para reforzar la seguridad y acceder a la inteligencia artificial (IA) y a los servicios cognitivos.
Gestión de la movilidad: a medida que se despliega la tecnología móvil, las organizaciones recurren a soluciones de gestión de la movilidad empresarial (EMM) para configurar dispositivos y aplicaciones; realizar un seguimiento del uso y los inventarios de los dispositivos; controlar y proteger los datos; y soporte y solución de problemas.
BYOD: Bring your own device (BYOD) es una política de TI que permite a los empleados utilizar dispositivos personales para acceder a datos y sistemas. Adoptado de manera efectiva, BYOD puede mejorar la productividad, aumentar la satisfacción de los empleados y ahorrar dinero. Al mismo tiempo, presenta cuestiones de seguridad y gestión de dispositivos que deben abordarse.
Seguridad: la batalla por la seguridad móvil es desalentadora en términos de volumen y complejidad. La Inteligencia Artificial (IA) está emergiendo como un arma clave para discernir anomalías de seguridad en grandes cantidades de datos. Puede ayudar a detectar y corregir incidentes de malware o recomendar acciones para cumplir los requisitos normativos desde un panel central.
Edge computing: una de las principales ventajas del 5G es que puede acercar las aplicaciones a sus fuentes de datos o servidores de borde. La proximidad a los datos en su origen puede aportar ventajas a la red, como mejores tiempos de respuesta y mayor disponibilidad de ancho de banda. Desde una perspectiva empresarial, edge computing ofrece la oportunidad de realizar análisis de datos más exhaustivos y obtener información más profunda con mayor rapidez.
La gestión segura y cuidadosa de los dispositivos móviles, el contenido y las aplicaciones es imperativa. Ya sea para un sistema operativo específico, varios tipos de dispositivos o un entorno mixto.
Pasar de la gestión de dispositivos móviles (MDM) a la gestión unificada de endpoints (UEM). Utilizar la nube, la IA y los análisis para dar soporte a un complejo entorno de endpoints y móviles.
El pensamiento de diseño, los datos, la tecnología y la creatividad pueden unirse para desarrollar experiencias móviles mejoradas y atractivas. La clave es encontrar el socio adecuado.
La solución IBM Security MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) se ha creado para ayudarle a gestionar y proteger los dispositivos, aplicaciones y datos de la empresa de primera línea sin importar su ubicación.
A medida que los modelos de trabajo flexibles se convierten en la nueva norma, los empleados deben seguir siendo productivos al trabajar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo de forma protegida. Desde la gestión de endpoints hasta la seguridad nativa, IBM Security MaaS360 proporciona una solución UEM de extremo a extremo.
¹ Número de usuarios de smartphones en todo el mundo de 2016 a 2021, Statista (enlace externo a ibm.com)
² La mobile workforce: el nuevo movimiento, la era de la información (enlace externo a ibm.com)
³ Red móvil, Techopedia (enlace externo a ibm.com)
⁴ ¿Qué es el WiFi y cómo funciona?, CCM.net (enlace externo a ibm.com)
⁵ Bluetooth, TechTarget (enlace externo a ibm.com)
⁶ Estadísticas de uso y descarga de aplicaciones, negocio de aplicaciones (enlace externo a ibm.com)