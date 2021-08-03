¿Qué es la tecnología móvil?

Escalabilidad: crear soluciones puntuales que no se escalan en toda la empresa puede ser costoso en términos de desarrollo, gestión y mantenimiento. Las aplicaciones deben concebirse de forma holística teniendo en cuenta las líneas de negocio, los procesos y los entornos técnicos.



Integración: ser capaz de conectar la lógica y los servicios de datos a la aplicación es fundamental, ya sea que la lógica y los datos estén en las instalaciones, en la nube o en configuraciones híbridas.



Reutilización: en 2018 se descargaron más de 105 mil millones de aplicaciones móviles.⁶ Muchos son, o pueden modificarse o combinarse, para aplicaciones empresariales. El uso de aplicaciones existentes acelera el tiempo de obtención de valor y mejora la eficiencia de los costes aprovechando la experiencia en el sector y el dominio integrada en la aplicación.



Desarrollo basado en la nube: la nube ofrece una plataforma eficiente para desarrollar, probar y gestionar aplicaciones. Los desarrolladores pueden usar interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar aplicaciones a datos de back-end y centrarse en las funciones de front-end. Pueden agregar autenticación para reforzar la seguridad y acceder a la inteligencia artificial (IA) y a los servicios cognitivos.



Gestión de la movilidad: a medida que se despliega la tecnología móvil, las organizaciones recurren a soluciones de gestión de la movilidad empresarial (EMM) para configurar dispositivos y aplicaciones; realizar un seguimiento del uso y los inventarios de los dispositivos; controlar y proteger los datos; y soporte y solución de problemas.



BYOD: Bring your own device (BYOD) es una política de TI que permite a los empleados utilizar dispositivos personales para acceder a datos y sistemas. Adoptado de manera efectiva, BYOD puede mejorar la productividad, aumentar la satisfacción de los empleados y ahorrar dinero. Al mismo tiempo, presenta cuestiones de seguridad y gestión de dispositivos que deben abordarse.



Seguridad: la batalla por la seguridad móvil es desalentadora en términos de volumen y complejidad. La Inteligencia Artificial (IA) está emergiendo como un arma clave para discernir anomalías de seguridad en grandes cantidades de datos. Puede ayudar a detectar y corregir incidentes de malware o recomendar acciones para cumplir los requisitos normativos desde un panel central.



Edge computing: una de las principales ventajas del 5G es que puede acercar las aplicaciones a sus fuentes de datos o servidores de borde. La proximidad a los datos en su origen puede aportar ventajas a la red, como mejores tiempos de respuesta y mayor disponibilidad de ancho de banda. Desde una perspectiva empresarial, edge computing ofrece la oportunidad de realizar análisis de datos más exhaustivos y obtener información más profunda con mayor rapidez.