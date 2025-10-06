¿En qué consiste el desarrollo de aplicaciones para iOS?

El desarrollo de aplicaciones para iOS es el proceso de creación de aplicaciones móviles para el hardware de Apple, incluidos iPhone, iPad y iPod Touch. El software se escribe en el lenguaje de programación Swift u Objective-C y luego se implementa en la App Store para que los usuarios lo descarguen.
Si es usted desarrollador de aplicaciones móviles, es posible que haya tenido dudas sobre el desarrollo para iOS. Por ejemplo, cada desarrollador necesita un ordenador Mac, y éstos son más caros que sus homólogos basados en Windows. Además, una vez que completa la aplicación, se enfrenta a un estricto proceso de revisión de calidad antes de que pueda distribuirse a través de la App Store.
No obstante, si los empleados, clientes o socios de su organización se encuentran entre los cientos de millones de usuarios de iPhone y iPad de Apple en todo el mundo, tiene razones obvias para dedicarse al desarrollo de aplicaciones para iOS. Y a pesar de las barreras de entrada potencialmente altas, desarrollar una aplicación para iOS puede ser tan fácil como (a veces más fácil que) desarrollar para Android. Con una planificación adecuada y los recursos apropiados, puede unirse a las filas de los desarrolladores de aplicaciones para iOS.
Antes de escribir una sola línea de código en el proceso de desarrollo de aplicaciones para iOS, necesita:
Estos tres requisitos funcionan de manera conjunta: solo los miembros activos del Apple Developer Program pueden publicar una aplicación en el App Store de Apple. Solo las aplicaciones firmadas y publicadas por Xcode pueden enviarse al App Store. Xcode solo se ejecuta en macOS, y macOS solo se ejecuta en ordenadores Apple.
La buena noticia es que Xcode ofrece algo más que la posibilidad de firmar y publicar la aplicación completa. El IDE contiene un diseñador de interfaz de usuario, un editor de código, un motor de pruebas, un catálogo de activos y mucho más, prácticamente todo lo que necesita para el desarrollo de aplicaciones para iOS.
Actualmente existen dos lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones para iOS.
Una de las principales ventajas del desarrollo de aplicaciones para iOS es la amplia colección de recursos para desarrolladores que tiene a su disposición. Debido a la estandarización, las funciones y la coherencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, Apple puede publicar API nativas y bibliotecas como kits estables, ricos en característica y fáciles de usar. Puede usar estos SDK de iOS para integrar de manera fluida su aplicación en la infraestructura existente de Apple.
Por ejemplo, si está trabajando en el controlador de una aplicación para un horno tostador inteligente, puede utilizar HomeKit para estandarizar la comunicación entre el tostador y el teléfono. Los usuarios pueden coordinar la comunicación entre su horno tostador inteligente y su cafetera inteligente. Hay kits para el desarrollo de juegos (como SpriteKit, GameplayKit y ReplayKit), aplicaciones de salud, mapas, cámaras y Siri, el asistente virtual de Apple.
Estos extensos kits le permiten beneficiarse de las características integradas en iOS e integrar aplicaciones de terceros con facilidad, creando aplicaciones que se conectan a las redes sociales, usan la cámara o la aplicación de calendario nativa o graban automáticamente videos de repetición de un momento de juego especialmente emocionante.
Los iPhones son dispositivos potentes. Pero para gestionar tareas que requieren muchos recursos, considere la posibilidad de cargar el trabajo pesado en la nube. Al conectar su aplicación a servicios basados en la nube a través de API, puede utilizar la nube para el almacenamiento, la gestión de bases de datos e incluso el almacenamiento en caché de aplicaciones. También puede aumentar su aplicación con servicios innovadores de nueva generación.
IBM Cloud es compatible con los marcos Swift del lado del servidor, incluido Kitura, para crear back-ends de iOS y aplicaciones web. Puede iniciar las API REST desde la aplicación de iOS. Con Kitura, puede integrarse con una amplia gama de servicios de IBM Cloud, desde notificaciones push y bases de datos hasta analítica móvil y machine learning.
Ni siquiera los mejores desarrolladores escriben un código perfecto (al menos no a la primera). Una vez que haya completado el desarrollo de su aplicación para iOS, deberá probarla. Afortunadamente, no tendrá que probar dispositivos móviles de varios fabricantes, como podría ocurrir al desarrollar para Android. iOS es el sistema operativo móvil patentado de Apple, que se ejecuta únicamente en los iPhones de Apple. Aunque es posible que desee probar su aplicación para iOS en varias generaciones de iPhones (con varios sistemas operativos), todavía hay menos dispositivos que probar que con Android.
La primera línea de pruebas se encuentra en el propio Xcode. Además de las pruebas unitarias estándar a las que está acostumbrado, Xcode cuenta con pruebas de interfaz de usuario automatizadas. Puede escribir pruebas que naveguen por la interfaz de usuario, interactuando con su aplicación como lo haría un usuario para localizar cualquier problema. Las pruebas de IU no usan API para interactuar con el código, sino que simulan la interacción de un usuario real con la aplicación. Mientras escriba pruebas que abarquen todos los aspectos de su aplicación, obtendrá automáticamente pruebas de IU a menudo más exhaustivas que las que puede realizar cualquier humano.
Sin embargo, a menos que sus pruebas tengan en cuenta todas las interacciones posibles que un usuario podría tener con su aplicación, seguirá siendo conveniente dejar que los humanos prueben su software en fase beta. Aunque puede cargar de forma lateral las aplicaciones en dispositivos iOS sin enviarlas a la App Store, Apple facilita a sus amigos, familiares o a su base de usuarios la previsualización de su aplicación con su aplicación TestFlight. TestFlight permite a los miembros del Apple Developer Program realizar pruebas internas con hasta 25 miembros del equipo en un máximo de 30 dispositivos cada uno. Puede dar a su equipo de desarrollo de aplicaciones para iOS la oportunidad de probar su aplicación en un grupo reducido y prepararse para la revisión beta de Apple, de modo que pueda lanzar su nueva aplicación para iOS a probadores externos.
Una vez que Apple apruebe su aplicación conforme a sus directrices de revisión de la App Store, podrá invitar a un máximo de 10.000 usuarios a descargar una versión de prueba. Estos usuarios descargan la aplicación TestFlight y utilizan un enlace único para acceder a su aplicación. Puede dividir a sus evaluadores externos en grupos personalizados y enviar compilaciones específicas a cada grupo, lo que le permite realizar pruebas A/B y comparar respuestas a características. A cambio, usted obtiene automáticamente datos sobre el uso y los usuarios pueden enviar fácilmente comentarios sobre cualquier problema que encuentren.
Una vez que haya terminado con el desarrollo y las pruebas de la aplicación para iOS, tendrá que enviarla a la App Store. Puede enviar y firmar su aplicación directamente a través de Xcode. Tenga paciencia: el proceso de revisión de una aplicación puede ser largo, y con frecuencia requiere varias iteraciones de rechazo-revisión-respuesta-rechazo hasta que obtenga la aprobación final.
Una vez que haya superado todas las aprobaciones, puede crear su página en la App Store utilizando un programa llamado App Store Connect y publicar su aplicación en la App Store. Si planea vender la aplicación, recuerde que Apple se lleva un 30% de sus ventas, además de la cuota anual de 99 USD que cobra por participar en el Developer Program.
