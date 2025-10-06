¿En qué consiste el desarrollo de aplicaciones para iOS?

Ni siquiera los mejores desarrolladores escriben un código perfecto (al menos no a la primera). Una vez que haya completado el desarrollo de su aplicación para iOS, deberá probarla. Afortunadamente, no tendrá que probar dispositivos móviles de varios fabricantes, como podría ocurrir al desarrollar para Android. iOS es el sistema operativo móvil patentado de Apple, que se ejecuta únicamente en los iPhones de Apple. Aunque es posible que desee probar su aplicación para iOS en varias generaciones de iPhones (con varios sistemas operativos), todavía hay menos dispositivos que probar que con Android.

La primera línea de pruebas se encuentra en el propio Xcode. Además de las pruebas unitarias estándar a las que está acostumbrado, Xcode cuenta con pruebas de interfaz de usuario automatizadas. Puede escribir pruebas que naveguen por la interfaz de usuario, interactuando con su aplicación como lo haría un usuario para localizar cualquier problema. Las pruebas de IU no usan API para interactuar con el código, sino que simulan la interacción de un usuario real con la aplicación. Mientras escriba pruebas que abarquen todos los aspectos de su aplicación, obtendrá automáticamente pruebas de IU a menudo más exhaustivas que las que puede realizar cualquier humano.

Sin embargo, a menos que sus pruebas tengan en cuenta todas las interacciones posibles que un usuario podría tener con su aplicación, seguirá siendo conveniente dejar que los humanos prueben su software en fase beta. Aunque puede cargar de forma lateral las aplicaciones en dispositivos iOS sin enviarlas a la App Store, Apple facilita a sus amigos, familiares o a su base de usuarios la previsualización de su aplicación con su aplicación TestFlight. TestFlight permite a los miembros del Apple Developer Program realizar pruebas internas con hasta 25 miembros del equipo en un máximo de 30 dispositivos cada uno. Puede dar a su equipo de desarrollo de aplicaciones para iOS la oportunidad de probar su aplicación en un grupo reducido y prepararse para la revisión beta de Apple, de modo que pueda lanzar su nueva aplicación para iOS a probadores externos.

Una vez que Apple apruebe su aplicación conforme a sus directrices de revisión de la App Store, podrá invitar a un máximo de 10.000 usuarios a descargar una versión de prueba. Estos usuarios descargan la aplicación TestFlight y utilizan un enlace único para acceder a su aplicación. Puede dividir a sus evaluadores externos en grupos personalizados y enviar compilaciones específicas a cada grupo, lo que le permite realizar pruebas A/B y comparar respuestas a características. A cambio, usted obtiene automáticamente datos sobre el uso y los usuarios pueden enviar fácilmente comentarios sobre cualquier problema que encuentren.