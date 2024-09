¿Qué es el desarrollo para Android?

Una vez que haya elegido Android como plataforma objetivo, necesitará algunos recursos para comenzar con su proyecto. Los nuevos desarrolladores suelen empezar en la página de inicio de Google, lo que les lleva al sitio web de Android. O bien, puede ir directamente al sitio para desarrolladores de Android (enlace externo a ibm.com).

Allí puede acceder a una variedad de recursos, incluidos los siguientes:

Código de ejemplo para impulsar tu desarrollo





Pruebas para verificar el comportamiento y la usabilidad de su aplicación antes de publicarla





Directrices de diseño y comportamiento que puede seguir para crear su aplicación

Antes de comenzar, debe instalar Java y configurar el kit de desarrollo de Java (JDK) en el equipo. A continuación, descargue e instale el kit de desarrollo de software (SDK) de Android, necesario para desarrollar aplicaciones de Android. Contiene API que puede utilizar o referenciar para desarrollar su aplicación. El navegador predeterminado que viene con el sistema operativo cuando lo instala es Google Chrome, pero puede utilizar otros navegadores como Firefox si lo prefiere.

Instale Android Studio, que viene con el SDK. Android Studio es el entorno oficial de desarrollo integrado (IDE) para Android nativo. El IDE es esencial para ayudarle con la codificación, la revisión ortográfica, las advertencias de error, el desarrollo de la interfaz de usuario y mucho más. Basado en el software JetBrains IntelliJ IDEA, Android Studio sustituyó a las herramientas Eclipse utilizadas anteriormente como el IDE de Android.

C++ se utiliza a menudo para escribir aplicaciones orientadas a un alto rendimiento y una reactividad rápida (por eso muchos desarrolladores de juegos lo eligen). Si quiere reutilizar el código C++ para su aplicación para Android, descargue el kit de desarrollo nativo de Android (NDK). Este conjunto de herramientas puede ayudarle a implementar partes de su aplicación con código y bibliotecas de C o C++.

Además, el software está disponible para emular Android en otros sistemas operativos, incluidos Windows, Mac y Linux. El emulador de Android funciona convirtiendo archivos Android en un formato reconocible por otros sistemas operativos.

Android sigue un principio de diseño de materiales, que se utiliza en muchas de las aplicaciones empresariales actuales. El diseño de materiales de Android proporciona una guía para el diseño visual, de movimiento e interacción para que pueda crear una experiencia de usuario sólida en todas las plataformas y dispositivos.