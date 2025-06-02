¿Qué son las pruebas unitarias?

Las pruebas unitarias son un método de desarrollo basado en pruebas (TDD) para evaluar software que presta especial atención a un componente individual o unidad de código, el incremento más pequeño posible.
Las pruebas unitarias implican aislar unidades para que la funcionalidad pueda confirmarse antes de que las unidades se integren con otras partes de la aplicación.
Un marco de pruebas unitarias ofrece beneficios tanto inmediatos como a largo plazo. A corto plazo, las pruebas unitarias facilitan un proceso de desarrollo más rápido al permitir pruebas automatizadas . A largo plazo, las pruebas unitarias ahorran costes de mano de obra porque se necesita menos depuración más adelante en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), cuando esos costes tienden a ser considerablemente más altos.
La razón por la que se requiere menos depuración se debe a la calidad mejorada del código que admiten las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias fomentan la detección preventiva y vigilante de errores, todo lo cual ocurre mucho antes en el proceso de desarrollo. Al concentrarse en unidades individuales, los evaluadores pueden centrarse en "unidades de ejecución", que son las piezas individuales de código o líneas de código que se evalúan.
El efecto final es la creación de una base de código más sólida en la que los cambios en el código se definen y realizan de forma segura y temprana durante las pruebas de software, reemplazando así el código heredado temprano y obsoleto heredado que podría permanecer.
De todos los tipos de pruebas, las pruebas unitarias pueden considerarse el ejemplo más puro de una disciplina de "desplazamiento a la izquierda". El objetivo de los métodos de prueba de desplazamiento a la izquierda es reubicar ciertas partes de las pruebas de software en una etapa anterior dentro del SDLC, en función de una línea de tiempo prevista del proyecto que se mueve secuencialmente de izquierda a derecha.
Por lo tanto, si un evaluador juega con las partes más pequeñas del código fuente, eso está trabajando en el nivel más básico del proyecto, colocándolo en la línea de tiempo del proyecto en el extremo izquierdo. De hecho, las pruebas unitarias pueden desplazarse tanto a la izquierda que comiencen antes de que se lleve a cabo cualquier ingeniería de software real. Un aspecto de las pruebas unitarias es que empuja a los desarrolladores de software a contemplar posibles problemas unitarios y abordarlos mentalmente en las primeras etapas de diseño.
Dentro del ámbito de las pruebas de software, existen varios tipos de pruebas que parecen compartir ciertas propiedades y funcionalidades.
Por ejemplo, es fácil ver por qué puede haber cierta confusión ocasional entre las pruebas unitarias y las pruebas simples. Por su redacción, parece que los dos términos comparten significados similares, y sabemos que las pruebas unitarias se centran en piezas simples de código. Pero mientras que las pruebas unitarias se relegan a probar piezas fundamentales de código, las pruebas simples (a pesar de su nombre) pueden ser considerablemente más amplias y complejas.
Las pruebas simples también se pueden utilizar para diversos fines, como las pruebas de integration (para comprobar cómo funcionan juntos los componentes). Incluso se pueden utilizar pruebas simples para realizar pruebas de principio a fin (para medir el rendimiento total del sistema). La diferencia clave radica en el entorno de prueba de cada uno. Las pruebas unitarias se esfuerzan por probar el código de forma aislada, mientras que las pruebas simples pueden hacerlo o no.
Afortunadamente, hay mucha menos ambigüedad con otros tipos de pruebas. Por ejemplo, las pruebas de aceptación, que analizan todo un sistema de software y la eficacia con la que parece cumplir las expectativas empresariales y satisfacer los requisitos de los usuarios. Las pruebas de aceptación se realizan tarde en el SDLC, justo después de las pruebas de regresión (que garantizan que los cambios de código no induzcan errores en la funcionalidad) y antes de la implementación del sistema.
Por lo general, la diferencia más significativa entre las pruebas unitarias y otros tipos de pruebas es su ubicación dentro del SDLC. Las pruebas unitarias deben realizarse al principio de ese ciclo de vida. La otra diferencia clave radica en si el código se comprueba de forma aislada.
Hay cinco pasos ampliamente reconocidos para las pruebas unitarias, que deben manejarse secuencialmente.
Aquí, el evaluador elige el código de prueba unitaria que se analizará, que puede ser una función, una clase o un método.
La siguiente elección implica el tipo de pruebas que se implementarán, ya sean pruebas manuales o pruebas unitarias automatizadas a través de uno de los muchos marcos posibles.
En preparación para las pruebas unitarias reales, el evaluador debe asegurarse de que el entorno de prueba cumpla con todos los requisitos para ejecutar las pruebas, incluidos los datos de prueba, las dependencias y los objetos simulados. Es esencial utilizar un entorno de desarrollo integrado (IDE) en este punto.
El IDE es una aplicación de software que puede considerarse como una especie de navaja suiza multiusos, que contiene todas las herramientas necesarias para escribir, crear, probar y depurar código. Los IDE fomentan la creación y ejecución de pruebas unitarias.
El evaluador selecciona un marco de pruebas unitarias y escribe los casos de prueba que se utilizarán. Durante el desarrollo y la ejecución de las pruebas, un compilador convierte las pruebas escritas en lenguajes de programación en código ejecutable. Después de realizar los casos de prueba, el evaluador confirma los resultados de la prueba.
Finalmente, queda un paso posterior. Si alguno de los casos de prueba falla, el evaluador debe depurar el código y confirmar su causa raíz. Entonces, el problema debe repararse. Después de eso, el evaluador debe ejecutar pruebas unitarias nuevamente para asegurarse de que se hayan corregido los errores en el código.
Cuando los desarrolladores escriben y ejecutan pruebas, tienen a su disposición varias herramientas de prueba, en función de sus necesidades específicas:
Las pruebas unitarias representan un enfoque muy comprometido y práctico de las pruebas, como ilustran estas estrategias de pruebas.
Es importante comprobar que se prueban y evalúan el mayor número posible de partes críticas del código. No siempre es factible probar el 100 % del código, pero aún así debe aspirar a un porcentaje razonablemente alto de cobertura de prueba, como en el rango del 70-80 %. La frecuencia de las pruebas también debe aumentar para respaldar las pruebas constantes.
Las simulaciones y los stubs son fundamentales para aislar adecuadamente los entornos de prueba. Las simulaciones se pueden describir como dobles de prueba que permiten a los probadores examinar el comportamiento probable de los objetos con mayor aislamiento. Los stubs permiten a los evaluadores ver cómo un doble de prueba aislado interactuaría con dependencias externas como componentes.
El uso de pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) es clave para el proceso de prueba porque automatizan las funciones de prueba. Al ejecutar pipelines de CI/CD, se ejecutan pruebas unitarias automatizadas cada vez que se realiza cualquier cambio en el código.
Los casos de edge reflejan patrones de uso extremos que tienen lugar en los límites o parámetros operativos de una unidad. Por este motivo, los casos de edge son útiles para identificar errores que, de otro modo, podrían no ser evidentes de inmediato. Algunos ejemplos de estos errores son el acceso a matrices fuera de los límites, cuando un índice utilizado para detallar supera el valor permitido para ese índice. En tales casos, a menudo es necesario refactorizar el código: reestructurar el código manteniendo sus funcionalidades existentes.
Al igual que con toda la informática, la inteligencia artificial (IA) está aportando una nueva y potente velocidad y otros beneficios a las pruebas unitarias. Estos son algunos ejemplos de cómo la IA está revolucionando las pruebas unitarias:
