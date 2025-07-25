¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

La fase de diseño implica definir la arquitectura del proyecto. Los pasos fundamentales incluyen definir la navegación del software, las interfaces de usuario, el diseño de la base de datos, etc.

Los ingenieros de software revisan los requisitos para determinar la mejor manera de crear el software deseado. Tienen en cuenta cómo encaja el software en el panorama actual de aplicaciones y servicios de la organización, tanto en sentido ascendente como descendente, y cualquier otra dependencia que tenga.

El equipo de desarrollo también podría empezar a abordar las cuestiones de ciberseguridad durante la fase de diseño mediante ejercicios de modelización de amenazas para identificar los riesgos potenciales del software. Por ejemplo, si se determina que el robo de identidad es un riesgo significativo, el equipo sabrá que debe incorporar medidas de autenticación sólidas en el diseño.

Muchas de las nuevas aplicaciones de software utilizan una arquitectura de microservicios, un enfoque nativo de la nube en el que una única aplicación está compuesta por muchos componentes o servicios más pequeños, ligeramente acoplados y que se pueden implementar de forma independiente.

Para organizar el flujo de desarrollo, los desarrolladores de software pueden utilizar un diseño modular. Los módulos de software son unidades de código autónomas que realizan una función específica. Estos módulos pueden combinarse para crear programas más grandes. El diseño modular permite a los desarrolladores reutilizar los módulos existentes y trabajar en varias partes del software a la vez, lo que puede ayudar a evitar los cuellos de botella.

La fase de diseño suele concluir con la creación de un prototipo inicial o varios, que se pueden mostrar a los stakeholders y a los usuarios finales para recabar su feedback. La IA generativa puede ayudar a acelerar este proceso. Por ejemplo, los desarrolladores pueden introducir diseños funcionales detallados y requisitos en una herramienta de IA para obtener un primer borrador del código del software.

El trabajo realizado en la fase de diseño se recopila en un documento de diseño de software (SDD), que se transmite a los desarrolladores como una hoja de ruta para utilizar durante la codificación.