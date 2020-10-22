¿Qué es la seguridad de la cadena de suministro?

Muchos de nosotros en la cadena de suministro recordamos las principales vulneraciones de datos que Target y Home Depot sufrieron con meses de diferencia como resultado de las relaciones con terceros. Seis años después, las violaciones de seguridad de la cadena de suministro siguen ocupando titulares, en particular, la violación de SolarWinds que actualmente repercute en todo el sector. El análisis más reciente estima que el coste medio de una vulneración de datos es de 3,86 millones de dólares, y las megavulneraciones (50 millones de registros o más robados) alcanzan los 392 millones de dólares. Dado el aumento de los ataques a la cadena de suministro en 2020, solo podremos imaginar el impacto cuando se actualice el análisis.
Entonces, ¿qué se necesita para abordar la seguridad de la cadena de suministro?
Parte del reto es que no existe una definición única y funcional de la seguridad de la cadena de suministro. Es un área enormemente amplia que incluye todo, desde las amenazas físicas hasta las ciberamenazas, desde la protección de las transacciones hasta la protección de los sistemas, y desde la mitigación del riesgo con las partes de la red empresarial inmediata hasta la mitigación del riesgo derivado de las relaciones con terceros, cuartos y "n". Sin embargo, existe un acuerdo cada vez mayor en que la seguridad de la cadena de suministro requiere un enfoque multifacético y funcionalmente coordinado.
Los líderes de la cadena de suministro nos dicen que les preocupan las amenazas cibernéticas, por lo que en este blog nos vamos a centrar en los aspectos de ciberseguridad para proteger la calidad y entrega de productos y servicios, así como los datos, procesos y sistemas asociados.
"La seguridad de la cadena de suministro es un problema multidisciplinar y requiere una estrecha colaboración y ejecución entre las organizaciones empresariales, de atención al cliente y de TI, lo que tiene sus propios retos. Las empresas que lo consiguen empiezan con TI y una red empresarial multiempresa segura, y luego avanzan con un acceso cuidadosamente gobernado y seguro a las capacidades de analytics y visibilidad y, a partir de ahí, monitorizan continuamente cada capa en busca de comportamientos anómalos".
Marshall Lamb, director de tecnología, IBM Sterling
¿Por qué es importante la seguridad de la cadena de suministro?
Las cadenas de suministro se centran en conseguir a los clientes lo que necesitan al precio, lugar y momento adecuados. Cualquier interrupción y riesgo para la integridad de los productos o servicios que se entregan, la privacidad de los datos intercambiados y la integridad de las transacciones asociadas pueden tener consecuencias operativas, financieras y de marca perjudiciales. Las vulneraciones de datos, los ataques de ransomware y las actividades maliciosas de usuarios internos o atacantes pueden producirse en cualquier nivel de la cadena de suministro. Incluso un incidente de seguridad localizado en un único proveedor o en un tercero puede perturbar significativamente el proceso de “planificar, fabricar y entregar”.
"Una cadena de suministro es tan fuerte como su entidad más vulnerable. El Centro de ciberresiliencia del Puerto de Los Ángeles ayudará a cada miembro participante de la cadena de suministro a protegerse mejor y, por extensión, a protegerse mutuamente."
Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM Security X-Force
Mitigar este riesgo es un objetivo móvil y un desafío creciente. Las cadenas de suministro son redes globales cada vez más complejas compuestas por grandes y crecientes volúmenes de socios externos que necesitan acceso a los datos y garantías de que pueden controlar quién ve esos datos. Hoy, el nuevo estrés y las limitaciones sobre el personal y el presupuesto, así como los rápidos cambios imprevistos en la estrategia, los socios y la mezcla de oferta y demanda, añaden nuevos desafíos y urgencia. Al mismo tiempo, los clientes y empleados más informados y socialmente conscientes exigen transparencia y visibilidad de los productos y servicios que compran o respaldan. Cada punto de contacto añade un elemento de riesgo que debe evaluarse, gestionarse y mitigarse.
Las 5 principales preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro
Líderes de la cadena de suministro de todo el mundo y de diferentes sectores nos cuentan que estas cinco preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro les mantienen despiertos por las noches:
Buenas prácticas de seguridad en la cadena de suministro
La seguridad de la cadena de suministro requiere un enfoque multifacético. No existe una única panacea, pero las organizaciones pueden proteger sus cadenas de suministro con una combinación de defensas en capas. A medida que los equipos centrados en la seguridad de la cadena de suministro dificultan que los actores de amenazas gestionen el proceso de control de seguridad, ganan más tiempo para detectar actividad nefasta y actuar. Estas son solo algunas de las estrategias más importantes que las organizaciones están siguiendo para gestionar y mitigar el riesgo de seguridad de la cadena de suministro.
La seguridad de la cadena de suministro Continuará a ser cada vez más inteligente. Por ejemplo, las soluciones están empezando a incorporar IA para detectar proactivamente comportamientos sospechosos mediante la identificación de anomalías, patrones y tendencias que sugieren accesos no autorizados. Las soluciones con IA pueden enviar alertas para una respuesta humana o bloquear automáticamente los intentos.
¿Cómo garantizan hoy las empresas la seguridad de la cadena de suministro?
IBM Sterling Supply Chain Business Network estableció un nuevo récord en transacciones comerciales seguras en septiembre de este año, un 29 % más que en septiembre de 2019, y está ayudando a clientes de todo el mundo a reconstruir sus negocios con seguridad y confianza a pesar de la pandemia mundial.
El proveedor internacional de servicios de transferencia de dinero Western Union completó más de 800 000 millones de transacciones en 2018 para clientes particulares y empresas de forma rápida, fiable y segura con una infraestructura de transferencia de archivos de confianza.
La minorista de moda Eileen Fisher utilizó una plataforma de gestión logística inteligente y omnicanal para crear un único conjunto de inventario en todos los canales, lo que mejoró la confianza en los datos de inventario, flexibilizó la gestión logística y redujo los costes de adquisición de clientes.
Ecosistema Blockchain Farmer Connect conecta de forma transparente a los productores de café con los consumidores a los que sirven, con una plataforma blockchain que incorpora seguridad de red y seguridad de datos para aumentar la confianza, la seguridad y la procedencia.
El proveedor de servicios financieros Rosenthal & Rosenthal sustituyó sus múltiples enfoques de los servicios de intercambio electrónico de datos (EDI) por una red empresarial multiempresarial segura y basada en la nube, lo que redujo sus costes operativos y, al mismo tiempo, ofreció un servicio rápido y de alta calidad a todos los clientes.
El proveedor de logística integrada VLI cumple con innumerables normas de cumplimiento y seguridad del gobierno, y permite a sus 9000 trabajadores acceder a los sistemas correctos en el momento adecuado para hacer su trabajo, con un conjunto integrado de soluciones de seguridad que protegen su negocio y sus activos y gestionan el acceso de los usuarios.
Uno de los puertos marítimos más transitados del mundo, el puerto de Los Ángeles, está construyendo el primer centro de ciberresiliencia de su tipo con un conjunto de ofertas de seguridad destinadas a mejorar la conciencia y la preparación del ecosistema de la cadena de suministro para responder a las ciberamenazas que podrían interrumpir el flujo de carga.
Soluciones para mantener segura su cadena de suministro
Mantenga sus datos más confidenciales seguros, visibles solo para aquellos en los que confía, inmutables para evitar el fraude y protegidos del riesgo de terceros. Deje que IBM le ayude a proteger su cadena de suministro, con una seguridad probada que funciona independientemente de su enfoque de implementación: en las instalaciones, en la nube o híbrido.
