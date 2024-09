Al implementar las soluciones IBM® Security, VLI ha obtenido beneficios desde los muelles de carga hasta los resultados finales.

El software automatiza procesos que solían ser laboriosos, como las certificaciones de acceso, las solicitudes de acceso y la gestión de contraseñas. En el pasado, estas actividades podrían tardar hasta cinco días, lo que generaba retrasos y frustración entre los trabajadores. Ahora las solicitudes de acceso se otorgan automáticamente tras la aprobación de un gerente, o un 99 % más rápido que antes.

"Tenemos 8000 empleados y unos 1000 contratistas y clientes", explica Galvao, "es decir, unas 9000 personas que necesitan acceder a nuestros diferentes sistemas para mover los trenes. Es fundamental para el cronometraje: un conductor nuevo no puede esperar para descargar un camión. Necesita acceso a registros sobre movimientos y transacciones de productos".

Al eliminar los retrasos y la frustración asociados con el acceso al sistema, la satisfacción y la productividad de los empleados mejoraron. "Medimos nuestro rendimiento según el peso total de la carga que pasamos por el riel", dice Galvao. "En abril de 2020, logramos el número más alto de la historia de la empresa".

Las soluciones de IBM también ayudan a minimizar el riesgo relacionado con las ciberamenazas y el acceso al sistema por parte de personas no autorizadas. Galvao concluye: "Un punto clave es el riesgo y evita ataques. Antes, los usuarios que abandonaban la empresa podían seguir activados en el sistema. Era porque no teníamos estándares. Quizás teníamos personas externas usando nuestros sistemas y no sabíamos quién.

Ahora tengo controles. Estamos invirtiendo en soluciones de identidad y aumentando el número de integraciones".