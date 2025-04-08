¿Qué es el "vibe coding"?

¿Qué es el "vibe coding"?

"Vibe coding" es un término nuevo y poco definido en el desarrollo de software que se refiere a la práctica de solicitar a las herramientas de IA que generen código en lugar de escribirlo manualmente.  

En ingeniería de software, el desarrollo está pasando de ser un proceso de codificación estricto y manual a ser más flexible y con IA, y el vibe coding está a la vanguardia de este cambio. El "vibe coding" fue introducido por el reconocido informático  Andrej Karpathy en febrero de 2025, quien destacó la importancia de las herramientas de IA en el desarrollo de software.

Este concepto está en línea con los desarrollos en tecnologías de inteligencia artificial (IA), especialmente modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como ChatGPT, Claude y Codex de OpenAI para ayudar a los desarrolladores a permanecer en la zona de la creatividad y automatizar los trabajos de codificación. 

El vibe coding es una nueva versión en la codificación en la que los usuarios expresan su intención utilizando un lenguaje sencillo y la IA transforma ese pensamiento en código ejecutable. El objetivo del vibe coding es crear un entorno de desarrollo con IA en el que los agentes de IA actúen como asistentes de codificación, realizando sugerencias en tiempo real, automatizando procesos tediosos e incluso generando estructuras de código base estándar.1

Al dar prioridad a la experimentación sobre el perfeccionamiento de la estructura y el rendimiento, la codificación vibrante adopta la filosofía de "primero codificar, luego perfeccionar". Esto abre oportunidades para que los desarrolladores den prioridad a la creación primero y a la optimización después. Además, en un marco ágil, la codificación se alinea con los principios de creación rápida de prototipos, desarrollo iterativo y bucles de feedback cíclicos. Esto permite a las empresas centrarse en estos principios al tiempo que fomenta la innovación, la resolución instintiva de problemas y las capacidades de codificación flexibles. Sin embargo, la IA solo genera código; la verdadera creatividad, la alineación de objetivos y el pensamiento innovador siguen siendo exclusivos del ser humano, por lo que la aportación y la supervisión humanas son importantes y no pueden sustituirse.

Boletín del sector

Las últimas tendencias en IA, presentadas por expertos

Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Cómo implementar el "vibe coding"?

Para implementar el "vibe coding" en la práctica, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Elija cualquier plataforma de asistente de codificación de IA: elija en función de sus requisitos técnicos, de rendimiento o de coste. Por ejemplo, Replit es una de las plataformas dinámicas y versátiles para traducir ideas en código de aplicación.

Paso 2. Defina sus requisitos: en este paso, el usuario proporciona una instrucción clara que describe lo que pretende desarrollar. Cuanto más eficaz sea la instrucción, mejor será el output.

Un ejemplo de instrucción: cree una experiencia visual animada e interactiva que reaccione a la música, la interacción del usuario o los datos en tiempo real. Su animación debe incluir transiciones suaves y elementos visuales coloridos y vivos con un flujo atractivo en la experiencia. La animación debe sentirse orgánica y receptiva a la música, la interacción del usuario o los datos en vivo y facilitar una experiencia inmersiva y cautivadora. Complete este proyecto con JavaScript o React y permita una fácil personalización para crear el ambiente adecuado para otras experiencias.

La instrucción es claramente específica, relevante para el contexto y orientada a objetivos.

Paso 3. Refinamiento del código: a partir de la instrucción descrita anteriormente, se creará un código básico e imperfecto utilizando la estructura de construcción de la tarea de animación y se puede considerar como punto de partida. Una vez que el usuario compruebe la versión básica, se definirá el alcance del refinamiento. Esto sucede refinando la instrucción.

Paso 4. Revisión final del código y envío: este es el último paso en el que el código se revisa después del refinamiento en función de las instrucciones pulidas para que el código funcional generado pueda utilizarse para la implementación final.

AI Academy

El auge de la IA generativa para empresas

Conozca el auge histórico de la IA generativa y lo que significa para las empresas.
Ir al episodio

Ejemplos del mundo real

El vibe coding no es solo una moda pasajera, muchos programadores, así como usuarios sin conocimientos previos de codificación, están aprovechando el vibe coding para desarrollar aplicaciones específicas para el mercado.

Muchas empresas emergentes, especialmente las del entorno de Y Combinator, lo están aprovechando para desarrollar y lanzar aplicaciones con IA con mayor rapidez.2 Replit, Cursor y Microsoft GitHub Copilot son herramientas populares disponibles que permiten a los usuarios experimentar con la codificación asistida por IA.

Limitaciones del "vibe coding"

El vibe coding es, sin duda, potente, pero plantea algunos retos técnicos y prácticos. A continuación, se enumeran algunos de los aspectos más importantes:

1. Complejidad técnica: el vibe coding puede manejar marcos estándar básicos, pero en aplicaciones del mundo real, donde los requisitos técnicos pueden ser novedosos o complejos, se convierte en un reto.3

2. Problemas de calidad y rendimiento del código: el vibe coding es útil para probar aplicaciones y crear prototipos, pero aún requiere optimización y refinamiento para garantizar que se mantenga la calidad del código. El vibe coding no es una opción ideal para aplicaciones distribuidas porque requiere una arquitectura de nivel estructurado y estrategias de optimización sofisticadas.

3. Desafíos de depuración: el código generado por la IA es difícil de depurar porque es dinámico y carece de estructura arquitectónica.

4. Mantenimiento y actualizaciones: muchas veces, si la aplicación de software no se actualiza a tiempo, queda obsoleta, por lo que requieren un mantenimiento regular y actualizaciones. Las aplicaciones creadas con código generado por IA se enfrentan a retos de mantenimiento y actualización si la estructura del código no se mantiene adecuadamente. Esto puede hacer que los desarrolladores tengan dificultades para comprender la lógica subyacente cuando intentan mantenerla actualizada y optimizada.

5. Problemas de seguridad: esta limitación es la más crítica, ya que puede dar lugar a varios riesgos y vulnerabilidades extremas. El código generado con IA a menudo se excluye de las reseñas de código y las comprobaciones de seguridad, lo que da lugar a vulnerabilidades invisibles que pueden pasar desapercibidas y ser explotadas.

Cambio de paradigma


1. Prototipado rápido: a medida que el vibe coding siga ganando terreno en el ecosistema, se producirá un cambio en la forma en que se generan las ideas. La creación rápida de prototipos se está convirtiendo en un facilitador clave para que los equipos muevan ideas de conceptos iniciales a prototipos funcionales para escalar. Esta capacidad es muy valiosa a la hora de poner a prueba ideas en el mercado y comprobar si realmente resolverán un problema o si será necesario cambiar la estrategia por completo.4

2. Enfoque basado en el problema: el cambio de un código de construcción que utiliza un estilo de codificación rígido a una estructura dinámica permite una innovación rápida, ya que la resolución del problema se convierte en la piedra angular para los desarrolladores, más que la propia pila tecnológica.

3. Reducir el riesgo, maximizar el impacto: el vibe coding permitirá a las empresas progresar rápidamente con un producto mínimo viable (MVP), experimentar con ideas de forma económica y adoptar y adaptarse en función del feedback. Así se reducen los costes irrecuperables, se distribuye el riesgo y se puede pivotar, ya que los recursos solo se destinan a conceptos validados.

4. Cambio multimodal: el vibe coding está evolucionando hacia la programación multimodal con codificación de voz, visual y basada en texto para mejorar la productividad. Algunas de las tendencias más fascinantes incluyen la codificación impulsada por voz, las interfaces de programación visual, la generación de código habilitada para IA y los entornos de desarrollo híbridos. Estas tendencias mejoran la usabilidad, la flexibilidad y la intuición de la codificación, remodelando el panorama del desarrollo de software.

Evolución de VibeOps

La evolución de VibeOps está siendo impulsada por la creciente complejidad y los límites del desarrollo de software tradicional, pero a medida que surjan sus capacidades, se prevé que gane popularidad. La automatización impulsada por IA de VibeOps ayuda a reducir costes y libera a los ingenieros para que se concentren en la innovación, pero no está exenta de retos. VibeOps necesitará mejoras y una estrategia mixta en la que la IA complemente el conocimiento humano en lugar de reemplazarlo por completo.4

Resumen

En conclusión, el vibe coding aún está en pañales. La combinación de modelos de IA generativa con asistentes de codificación inteligentes hace que el desarrollo de software sea más dinámico y natural. Al integrar los agentes de codificación en los entornos de desarrollo integrados (IDE) del editor de código del lenguaje de programación (Python), elimina la necesidad de escribir manualmente cada línea de código para las aplicaciones web. Esto equipa a los principiantes en codificación, programadores y no programadores con la producción de código en tiempo real y una mayor eficiencia del flujo de trabajo. Sin embargo, VibeOps siempre requerirá la intervención humana para lograr el resultado deseado.5, 6

Recursos

La guía del director general para la IA generativa

Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Lleve sus conocimientos sobre IA generativa al siguiente nivel

Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Ponga la IA a trabajar: cómo impulsar el ROI con la IA generativa

¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
IA en Acción 2024

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Explore IBM Granite

IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y salvaguardias.
Cómo elegir el modelo fundacional adecuado

Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Cómo prosperar en la era de la IA con seguridad y confianza

Profundice en los tres elementos cruciales de una estrategia de IA sólida: crear una ventaja competitiva, ampliar la IA en toda la empresa y promover una IA fiable.
Soluciones relacionadas
IBM watsonx.ai

Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.

 Descubra watsonx.ai
Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.

 Explore las soluciones de IA
Servicios de IA

Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

 Explore los servicios de IA
Dé el siguiente paso

Aproveche la IA generativa y la automatización avanzada para crear código empresarial listo para usar más rápidamente. IBM watsonx Code Assistant aprovecha los modelos Granite para ampliar los conjuntos de habilidades de los desarrolladores, lo que simplifica y automatiza sus esfuerzos de codificación y modernización.

 Explore watsonx Code Assistant
Notas a pie de página

1 "Andrej Karpathy en X: "There’s a new kind of coding I call 'vibe coding', where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists". Consultado el 7 de marzo de 2025.

2 Mehta, Ivan.  “A quarter of startups in YC’s current cohort have codebases that are almost entirely AI- based generated". TechCrunch. 6 de marzo de 2025. 

3 Edwards, Benj.  “AI coding assistant refuses to write code, tells user to learn programming instead”. Ars Technica. 16 de marzo de 2025. 

4 Edwards, Benj. “Will the future of software developement run on vibes?”. Ars Technica. 6 de marzo de 2025. 

5 Naughton, John. “Now you don’t even need code to be a programmer. But you still need expertise". The Observer. 16 de marzo de 2025.

6 Chowdhury, Hasan; Mann, Jyoti. “Silicon Valley’s next act: bringing ‘vibe coding ‘ to the world”. Business Insider. 26 de febrero de 2025.