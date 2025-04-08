¿Qué es el "vibe coding"?

En ingeniería de software, el desarrollo está pasando de ser un proceso de codificación estricto y manual a ser más flexible y con IA, y el vibe coding está a la vanguardia de este cambio. El "vibe coding" fue introducido por el reconocido informático Andrej Karpathy en febrero de 2025, quien destacó la importancia de las herramientas de IA en el desarrollo de software.

Este concepto está en línea con los desarrollos en tecnologías de inteligencia artificial (IA), especialmente modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como ChatGPT, Claude y Codex de OpenAI para ayudar a los desarrolladores a permanecer en la zona de la creatividad y automatizar los trabajos de codificación.

El vibe coding es una nueva versión en la codificación en la que los usuarios expresan su intención utilizando un lenguaje sencillo y la IA transforma ese pensamiento en código ejecutable. El objetivo del vibe coding es crear un entorno de desarrollo con IA en el que los agentes de IA actúen como asistentes de codificación, realizando sugerencias en tiempo real, automatizando procesos tediosos e incluso generando estructuras de código base estándar.1