¿Qué es el etiquetado de datos?

El etiquetado de datos, o anotación de datos, forma parte de la etapa de preprocesamiento cuando se desarrolla un modelo de machine learning (ML).
El etiquetado de datos requiere la identificación de los datos en bruto (es decir, imágenes, archivos de texto, vídeos) y, a continuación, la adición de una o más etiquetas a esos datos para especificar su contexto para los modelos, lo que permite al modelo de aprendizaje automático hacer predicciones precisas.
El etiquetado de datos respalda diferentes casos de uso de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, incluida la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural (PLN).
Las empresas integran software, procesos y anotadores de datos para limpiar, estructurar y etiquetar datos. Estos datos de entrenamiento se convierten en la base de los modelos de machine learning. Estas etiquetas permiten a los analistas aislar las variables dentro de los conjuntos de datos, y esto, a su vez, permite seleccionar los predictores de datos óptimos para los modelos de ML. Las etiquetas identifican los vectores de datos apropiados que deben extraerse para el entrenamiento del modelo, donde luego el modelo aprende a hacer las mejores predicciones.
Además de la asistencia de la máquina, las tareas de etiquetado de datos requieren la participación de “humanos en el circuito” (HITL). HITL aprovecha el criterio de los “etiquetadores de datos” humanos para crear, entrenar, ajustar y probar modelos de aprendizaje automático. Ayudan a guiar el proceso de etiquetado de los datos al alimentar los modelos con los conjuntos de datos más aplicables a un proyecto determinado.
Los ordenadores utilizan datos etiquetados y no etiquetados para entrenar modelos ML, pero ¿cuál es la diferencia?
Los ordenadores también pueden utilizar datos combinados para el aprendizaje semisupervisado, que reduce la necesidad de datos etiquetados manualmente al tiempo que proporciona un gran conjunto de datos anotados.
El etiquetado de datos es un paso crucial en el desarrollo de un modelo de ML de alto rendimiento. Aunque el etiquetado parece simple, no siempre es fácil de implementar. Como resultado, las empresas deben considerar múltiples factores y métodos para determinar el mejor enfoque para el etiquetado. Dado que cada método de etiquetado de datos tiene sus pros y sus contras, se aconseja una evaluación detallada de la complejidad de la tarea, así como del tamaño, alcance y duración del proyecto.
Estas son algunas vías para etiquetar los datos:
La desventaja general del etiquetado de datos es que, aunque puede disminuir el tiempo de escala de una empresa, tiende a tener un coste. Los datos más precisos generalmente mejoran las predicciones del modelo, por lo que, a pesar de su alto costo, el valor que proporciona suele valer la pena la inversión. Dado que la anotación de datos proporciona más contexto a los conjuntos de datos, mejora el rendimiento del análisis de datos exploratorio, así como de las aplicaciones de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, el etiquetado de datos produce resultados de búsqueda más pertinentes en las plataformas de los motores de búsqueda y mejores recomendaciones de productos en las plataformas de comercio electrónico. Profundicemos en otros beneficios y desafíos clave:
El etiquetado de datos proporciona a los usuarios, equipos y empresas un mayor contexto, calidad y usabilidad. En concreto:
El etiquetado de datos no está exento de desafíos. En particular, algunos de los desafíos más comunes son:
Independientemente del enfoque, las siguientes prácticas recomendadas optimizan la precisión y la eficiencia del etiquetado de datos:
Aunque el etiquetado de datos puede mejorar la precisión, la calidad y la facilidad de uso en múltiples contextos de todos los sectores, sus casos de uso más destacados son:
