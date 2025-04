¿Qué es el análisis de componentes principales (PCA)?

El PCA es una técnica de reducción de dimensiones como el análisis discriminante lineal (LDA). A diferencia del LDA, el PCA no se limita a tareas de aprendizaje supervisado. Para las tareas de aprendizaje no supervisado, esto significa que el PCA puede reducir las dimensiones sin tener que considerar etiquetas de clase o categories. El PCA también está estrechamente relacionado con el análisis factorial. Ambos reducen el número de dimensiones o variables de un conjunto de datos y, al mismo tiempo, minimizan la pérdida de información. El PCA divide las variables en un subconjunto de componentes principales linealmente independientes. Sin embargo, el análisis factorial se utiliza generalmente para entender las estructuras de datos subyacentes y se centra en las variables latentes o en los factores no medidos que capturan el diferencial de una variable.