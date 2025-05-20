¿Qué es la clasificación de textos?

Los modelos supervisados se utilizan normalmente para realizar la clasificación de textos. El primer paso es recopilar un gran conjunto de datos de muestras de texto. Pueden ser correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, reseñas de clientes o documentos.

Los anotadores humanos aplican una etiqueta a cada fragmento de texto. Por ejemplo, "spam" o "no spam", o sentimiento "positivo" frente a "negativo". Este conjunto de datos de entrenamiento etiquetados constituye la base para entrenar un modelo de machine learning. Por lo general, cuantos más datos, más precisos son los resultados.

El preprocesamiento del texto de entrada transforma el texto en un formato normalizado y legible por la máquina. Los clasificadores solo pueden trabajar con texto que gaya sido traducido a representaciones numéricas, a menudo utilizando embedding de palabras o arquitecturas de codificador más avanzadas que capturan el significado semántico del lenguaje.

Los hiperparámetros configuran variables como el número de capas de las redes neuronales, el número de neuronas por capa o el uso de una activación. Estos hiperparámetros se eligen antes de que comience el entrenamiento.

A continuación, los datos se introducen en un algoritmo de clasificación, que aprende a asociar patrones en los datos con sus etiquetas asociadas.

Los algoritmos de clasificación de textos incluyen:

El modelo entrenado se prueba en un conjunto de datos de validación o prueba independiente para evaluar el rendimiento del modelo con métricas como exactitud, precisión, recuperación y puntuación F1, y se evalúa con respecto a las referencias establecidas.

Un modelo de clasificación de textos con un buen rendimiento puede integrarse en los sistemas de producción, donde clasifica el texto entrante en tiempo real.

Los modelos avanzados pueden mejorar con el tiempo mediante la incorporación de nuevos datos y el reentrenamiento. Los modelos de lenguaje preentrenados como el BERT ya han adquirido una comprensión profunda del lenguaje y pueden afinarse en tareas de clasificación específicas con relativamente pocos datos. El ajuste fino reduce el tiempo de entrenamiento y aumenta el rendimiento, especialmente para categorías complejas o matizadas.