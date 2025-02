¿Qué es el reconocimiento de entidades nombradas?

Aunque el NER es un campo bien establecido, todavía queda mucho trabajo por hacer.



Si echamos un vistazo al futuro, un área prometedora son las técnicas de aprendizaje no supervisado para el NER. Aunque las técnicas de aprendizaje supervisado han dado buenos resultados, requieren muchos datos etiquetados, que pueden ser difíciles de obtener. Las técnicas de aprendizaje no supervisado no requieren datos etiquetados y pueden ayudar a las organizaciones a superar los problemas de disponibilidad de datos.

Otra dirección interesante es la integración del NER con otras tareas de PLN. Por ejemplo, los modelos conjuntos para el NER y la vinculación de entidades (que implica vincular entidades a sus entradas correspondientes en una base de conocimientos) o la resolución de NER y correferencias (que implica determinar cuándo dos o más expresiones en un texto se refieren a la misma entidad) podrían permitir sistemas que comprendan y procesen mejor el texto.

El aprendizaje few-shot y el NER multimodal también amplían las capacidades de las tecnologías de NER. Con el aprendizaje few-shot, los modelos se entrenan para realizar tareas con solo unos pocos ejemplos, lo que puede ser particularmente útil cuando los datos etiquetados son escasos. El NER multimodal, por otro lado, implica la integración de texto con otros tipos de entidades. Una imagen o un fragmento de audio, por ejemplo, podría proporcionar un contexto adicional que ayude a reconocer entidades.