La guía de machine learning para 2025

Su recurso integral para adquirir conocimientos profundos sobre machine learning y consultar tutoriales prácticos.

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Fangfang Lee

Developer Advocate

IBM

Dave Bergmann

Senior Staff Writer, AI Models

IBM Think

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

El machine learning (ML) es el subconjunto de la inteligencia artificial (IA) centrado en algoritmos que pueden "aprender" los patrones de los datos de entrenamiento y, posteriormente, hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. Esta capacidad de reconocimiento de patrones permite a los modelos de machine learning tomar decisiones o realizar predicciones sin instrucciones explícitas y codificadas de forma rígida. El machine learning, y en particular el deep learning, es la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.

En esta completa guía, encontrará una colección de contenido relacionado con el machine learning, como artículos explicativos, tutoriales, episodios de pódcasts y mucho más.

Empezar

Visión general

Para empezar, explore los artículos explicativos sobre el machine learning para hacerse una idea general.
Más información
Ciencia de datos para machine learning 

Explore los principios fundamentales de la ciencia de datos y la estadística que impulsan los casos de uso del machine learning.
Más información
Diseño de características 

La ingeniería de características es el proceso de seleccionar, transformar y crear nuevas características a partir de datos sin procesar para mejorar el rendimiento de los modelos de ML.
Más información
Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado utiliza conjuntos de datos de entrada y salida etiquetados por humanos para entrenar modelos de ML. 
Más información
Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado analiza y agrupa conjuntos de datos sin etiquetar mediante el descubrimiento de patrones ocultos o agrupaciones de datos, sin necesidad de intervención humana.
Más información
Aprendizaje semisupervisado 

El aprendizaje semisupervisado combina el aprendizaje supervisado y no supervisado mediante el uso de datos etiquetados y no etiquetados para entrenar modelos para tareas de clasificación y regresión. 
Más información
Aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo permite a un agente autónomo aprender a través de prueba y error, recibiendo comentarios en forma de recompensas o penalizaciones por sus acciones. 
Más información
Deep learning 

El deep learning utiliza redes neuronales multicapa, llamadas redes neuronales profundas, para simular el complejo poder de toma de decisiones del cerebro humano. 
Más información
IA generativa  

La IA generativa puede crear contenido original, como texto, imágenes, vídeo, audio o código de software en respuesta a la instrucción o petición de un usuario.
Más información
Entrenamiento de modelos 

El entrenamiento de modelos es el proceso de "enseñar" a un modelo de machine learning a optimizar el rendimiento en un conjunto de datos de tareas de muestra relevantes para el caso de uso del modelo.
Más información
Bibliotecas de machine learning 

Las bibliotecas de machine learning son colecciones de código preescrito, funciones y herramientas que simplifican el desarrollo y la implementación de algoritmos y modelos de ML.
Más información
MLOps 

MLOps, abreviatura de operaciones de machine learning, es un conjunto de prácticas diseñadas para ayudar a los profesionales a crear procesos estandarizados para crear y ejecutar modelos de ML.
Más información
Procesamiento del lenguaje natural 

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite que un modelo procese el lenguaje humano a través de la lingüística computacional y las técnicas estadísticas.
Más información
Visión artificial 

La visión artificial utiliza el ML para enseñar a los ordenadores y sistemas a "ver", es decir, a obtener información significativa de imágenes digitales, vídeos y otras entradas visuales.
Más información

Recursos

Amplíe sus conocimientos de ML

Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Ponga la IA a trabajar: cómo impulsar el ROI con la IA generativa

¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Cómo elegir el modelo fundacional adecuado

Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Explore IBM Granite

IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de idioma, código, series de tiempo y salvaguardas.
Cómo prosperar en la era de la IA con seguridad y confianza

Profundice en los tres elementos cruciales de una estrategia de IA sólida: crear una ventaja competitiva, ampliar la IA en toda la empresa y promover una IA fiable.
Informe AI in Action

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
