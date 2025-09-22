El machine learning (ML) es el subconjunto de la inteligencia artificial (IA) centrado en algoritmos que pueden "aprender" los patrones de los datos de entrenamiento y, posteriormente, hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. Esta capacidad de reconocimiento de patrones permite a los modelos de machine learning tomar decisiones o realizar predicciones sin instrucciones explícitas y codificadas de forma rígida. El machine learning, y en particular el deep learning, es la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.