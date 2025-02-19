Las redes neuronales gráficas (GNN) son una arquitectura de red neuronal profunda que es popular tanto en aplicaciones prácticas como en la investigación de machine learning de vanguardia. Utilizan un modelo de red neuronal para representar datos sobre entidades y sus relaciones. Son útiles para la minería de datos del mundo real, la comprensión de las redes sociales, los gráficos de conocimiento, los sistemas de recomendación y la bioinformática.

El desarrollo de las GNN se inspiró en algoritmos de deep learning como las redes neuronales convolucionales (CNN) y las redes neuronales recurrentes (RNN), pero tienen varias diferencias clave. Las CNN están diseñadas para datos que tienen una estructura en forma de cuadrícula, como los píxeles de una imagen. Cualquier píxel puede conectarse, como máximo, a otros ocho píxeles. Por el contrario, las RNN se adaptan a estructuras de secuencia en las que cada elemento puede conectarse a otros dos elementos como máximo, como una cadena de palabras en un texto. Sin embargo, en los datos estructurados en grafos, cualquier elemento puede tener una o más conexiones y puede que no haya coherencia entre el número de conexiones de un elemento concreto.

Las redes neuronales gráficas son una implementación del deep learning1, que se clasifica en cuatro categorías:

Aprendizaje basado en grafos, que aprende sobre datos de tipo grafo.

Aprendizaje basado en cuadrículas, que aprende sobre imágenes similares a datos y otros tipos de datos que pueden describirse mediante cuadrículas.

Aprendizaje basado en grupos, que aprende cómo se relaciona la información con un grupo principal. Esto resulta muy eficaz cuando se adquieren datos de un grupo como una esfera, por ejemplo, datos geológicos de distintas fuentes de toda la Tierra.

Aprendizaje basado en mallas, que aprende cómo se distribuye la información a través de una malla irregular, como analizar y predecir elementos de un modelo 3D de un objeto.

Las GNN son un área de investigación activa en inteligencia artificial, pero están bien respaldadas por bibliotecas y kits de herramientas creados en lenguajes como Python y marcos como TensorFlow y PyTorch.