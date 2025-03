¿Qué es el espacio latente?

El espacio de características es el espacio vectorial asociado con el rango de posibilidades, no para los puntos de datos, sino para los valores de las características significativas que podrían caracterizar un conjunto específico de puntos de datos. Por ejemplo, en los modelos que procesan datos de imágenes, cada dimensión del espacio de características puede corresponder a formas, texturas o patrones de color específicos presentes en los datos de entrenamiento del modelo.

El espacio de características suele omitir información de las dimensiones del espacio de incrustación que no contienen ninguna característica. Siguiendo con el ejemplo de los datos de imagen, el espacio de características excluiría los fondos o el espacio vacío. El proceso de aislar características significativas del mayor espacio de incrustación se denomina extracción de características.

"Espacio de características" y "espacio latente" se utilizan a menudo indistintamente, pero no siempre son sinónimos. Dado que la extracción de características suele implicar una representación comprimida de datos que omite información que no es útil, los conceptos están estrechamente relacionados. Sin embargo, es posible que algunas características no sean necesariamente relevantes para la estructura subyacente de los datos. Por lo tanto, el espacio latente suele ser una representación de menor dimensión del espacio de características que contiene solo el subconjunto de características que, a través del machine learning, se identifican como más relevantes para la tarea en cuestión.