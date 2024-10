¿Qué es la inferencia de la IA?

Si los modelos de IA no se entrenan en un conjunto de datos sólido y apropiado para su aplicación, simplemente no son efectivos. Dada la naturaleza sensible de la tecnología y el minucioso examen que recibe en la prensa1, las empresas deben ser cautelosas. Pero con aplicaciones que abarcan sectores y ofrecen el potencial de la transformación digital y la innovación escalable, sus beneficios son muchos:

Resultados precisos y exactos: los modelos de IA son cada vez más precisos y exactos a medida que avanza la tecnología. Por ejemplo, los LLM más nuevos pueden elegir palabras, oraciones y gramática para imitar el tono de un autor en particular. En el espacio del arte y el vídeo, pueden hacer lo mismo, seleccionando colores y estilos para transmitir un estado de ánimo, un tono o un estilo artístico precisos.

Mejora del control de calidad: una de las expansiones más recientes y potencialmente más emocionantes de la IA se encuentra en el campo de la monitorización y las inspecciones de sistemas. Se están utilizando modelos de IA entrenados en conjuntos de datos que van desde la calidad del agua hasta los patrones climáticos para monitorizar la salud de los equipos industriales en el campo.

Aprendizaje robótico: los robots y la robótica con capacidades de inferencia de la IA se están implementando para diversas tareas con el fin de añadir valor empresarial. Quizás la aplicación más popular del aprendizaje robótico sean los coches sin conductor. Las empresas de automóviles sin conductor como Tesla, Waymo y Cruz utilizan ampliamente la inferencia de la IA para enseñar a las redes neuronales a reconocer y obedecer las normas de tráfico.

Aprendizaje sin dirección: la inferencia de la IA se entrena con datos sin ser programada, lo que reduce la intervención humana y los recursos necesarios para funcionar de manera eficaz. Por ejemplo, un modelo de IA entrenado con imágenes de entornos agrícolas puede utilizarse para ayudar a los agricultores a identificar y mitigar las malas hierbas y los cultivos poco saludables.

Orientación y toma de decisiones informadas: una de las aplicaciones más interesantes de la inferencia de la IA es su capacidad para comprender los matices y la complejidad y ofrecer asesoramiento basado en los conjuntos de datos sobre los que ha aprendido. Por ejemplo, los modelos de IA entrenados en principios financieros pueden ofrecer un asesoramiento sólido en materia de inversiones e identificar actividades potencialmente fraudulentas. Del mismo modo, la IA puede eliminar el potencial de error humano de procedimientos arriesgados como el diagnóstico de una enfermedad o el pilotaje de un avión.