El uso directo de ChatGPT en una empresa presenta riesgos y desafíos. Entre ellas se incluyen la seguridad y la fuga de datos, los problemas de confidencialidad y responsabilidad, las complejidades de la propiedad intelectual, el cumplimiento de las licencias de código abierto, las limitaciones en el desarrollo de la IA y la incertidumbre sobre la privacidad y el cumplimiento de las leyes internacionales. Aquí, exploramos estos riesgos y compartimos ejemplos que ilustran cómo estos riesgos pueden manifestarse en las actividades diarias de su empresa.

Comenzaremos examinando soluciones alternativas que tienen como objetivo mitigar los riesgos relacionados con el uso directo de ChatGPT, incluido IBM watsonx, que recomendamos para el uso empresarial, porque aborda la dirección de los datos y las preocupaciones sobre la privacidad a través de una curación y un gobierno rigurosos. Concluiremos esta conversación volviendo a la historia del batido, lo prometemos, pero, al hacer referencia a "sus datos", sustitúyalos por "su manzana".

Antes de explorar soluciones alternativas, es crucial que las empresas sean conscientes de los riesgos y desafíos potenciales que conlleva el uso directo de ChatGPT. Como recordatorio de sentido común, la historia de Internet ha mostrado la aparición y evolución de nuevos servicios (por ejemplo, búsqueda de Google, plataformas de redes sociales, etc.), lo que subraya la importancia de la protección de datos en la empresa. Teniendo esto en cuenta, estos son los factores clave que deben tenerse en cuenta:

Seguridad y fuga de datos

Si se introduce información confidencial de terceros o interna de la empresa en ChatGPT, pasa a formar parte del modelo de datos del chatbot y puede compartirse con otras personas que hagan preguntas relevantes. Esto podría dar lugar a fugas de datos y violar las políticas de seguridad de una organización.

Ejemplo: no se deben compartir con ChatGPT los planes para un nuevo producto que su equipo está ayudando a lanzar a un cliente, incluidas las especificaciones confidenciales y las estrategias de marketing, para evitar el riesgo de fuga de datos y posibles violaciones de seguridad.

Confidencialidad y privacidad

Al igual que en el punto anterior, compartir información confidencial de clientes o socios puede infringir los acuerdos contractuales y los requisitos legales de protección de dicha información. Si la seguridad de ChatGPT se ve comprometida, el contenido confidencial puede filtrarse, lo que podría afectar a la reputación de la organización y exponerla a responsabilidades.

Ejemplo: supongamos que una organización sanitaria utiliza ChatGPT para ayudar a responder a las consultas de los pacientes. Si se comparte información confidencial del paciente, como registros médicos o detalles personales de salud, con ChatGPT, podría violar las obligaciones legales y los derechos de privacidad del paciente protegidos por leyes como la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico) (enlace externo a ibm.com) en los Estados Unidos.

Problemas de propiedad intelectual

La propiedad del código o texto generado por ChatGPT puede ser compleja. Los términos de servicio establecen que el output pertenece al proveedor de la entrada, pero pueden surgir problemas cuando el output incluye datos protegidos legalmente procedentes de otras entradas. Las preocupaciones sobre los derechos de autor también puede surgir si se utiliza ChatGPT para generar material escrito basado en propiedad protegida por derechos de autor.

Ejemplo: la generación de material escrito con fines de marketing que incluya contenido protegido por derechos de autor de fuentes externas sin la atribución o el permiso adecuados podría infringir los derechos de propiedad intelectual de los creadores del contenido original. Esto puede conllevar consecuencias legales y daños reputacionales para la empresa.

Cumplimiento de las licencias de código abierto

Si ChatGPT utiliza bibliotecas de código abierto e incorpora ese código en productos, podría violar potencialmente las licencias de software de código abierto (OSS) (por ejemplo, GPL), lo que generaría complicaciones legales para la organización.

Ejemplo: si una empresa utiliza ChatGPT para generar código para un producto de software y no está claro el origen de los datos de entrenamiento utilizados para entrenar GPT, existe el riesgo de infringir potencialmente los términos de las licencias de código abierto asociadas a ese código. Esto puede provocar complicaciones legales, incluidas las denuncias por infracción de licencia y posibles acciones legales por parte de la comunidad de código abierto.

Limitaciones en el desarrollo de la IA

Los términos de servicio de ChatGPT especifican que no se puede utilizar en el desarrollo de otros sistemas de IA. Utilizar ChatGPT de esta manera podría obstaculizar futuros planes de desarrollo de IA si la empresa opera en ese ámbito.

Ejemplo: una empresa especializada en tecnología de reconocimiento de voz planea mejorar su sistema existente integrando las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de ChatGPT. Sin embargo, las condiciones de servicio de ChatGPT establecen explícitamente que no se puede utilizar en el desarrollo de otros sistemas de IA.