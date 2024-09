Python y el kit de herramientas de lenguaje natural (NLTK)

El lenguaje de programación Python ofrece una amplia gama de herramientas y bibliotecas para abordar tareas específicas de PLN. Muchos de ellos se encuentran en el kit de herramientas de lenguaje natural, o NLTK (por sus siglas en inglés), una colección de código abierto de bibliotecas, programas y recursos formativos para crear programas de PLN.

El NLTK incluye bibliotecas para muchas de las tareas de PLN enumeradas anteriormente, además de bibliotecas para subtareas, como el análisis sintáctico de frases, la segmentación de palabras, el stemming y la lematización (métodos de recorte de palabras hasta sus raíces) y la tokenización (para dividir frases, oraciones, párrafos y pasajes en tokens que ayuden al ordenador a comprender mejor el texto). También incluye bibliotecas para implementar capacidades como el razonamiento semántico, la capacidad de llegar a conclusiones lógicas a partir de hechos extraídos de un texto.

PLN estadístico, machine learning y deep learning

Las primeras aplicaciones de PLN eran sistemas codificados a mano y basados en reglas que podían realizar ciertas tareas de PLN, pero no podían adaptarse fácilmente a un flujo aparentemente interminable de excepciones o a los crecientes volúmenes de datos de texto y voz.

Introduzca el PLN estadístico, que combina algoritmos informáticos con modelos de machine learning y deep learning para extraer, clasificar y etiquetar automáticamente elementos de texto y datos de voz y luego asignar una probabilidad estadística a cada significado posible de esos elementos. Hoy en día, los modelos de deep learning y las técnicas de aprendizaje basadas en redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) y redes neuronales recurrentes (RNN, por sus siglas en inglés) permiten a los sistemas de PLN "aprender" mientras trabajan y extraer significados cada vez más precisos de enormes volúmenes de conjuntos de datos de texto y voz sin procesar, sin estructurar y sin etiquetar.

