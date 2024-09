¿Qué es el aprendizaje autosupervisado?

El aprendizaje autosupervisado es un subconjunto del aprendizaje no supervisado: todas las técnicas de aprendizaje autosupervisado son aprendizaje no supervisado, pero la mayoría del aprendizaje no supervisado no implica autosupervisión.

Ni el aprendizaje no supervisado ni el autosupervisado utilizan etiquetas en el proceso de entrenamiento: ambos métodos aprenden correlaciones intrínsecas y patrones en datos no etiquetados, en lugar de correlaciones impuestas externamente de conjuntos de datos anotados. Además de este enfoque compartido en los datos no etiquetados, las diferencias entre el aprendizaje autosupervisado y el no supervisado reflejan en gran medida las diferencias entre el aprendizaje no supervisado y el supervisado.

Los problemas que utilizan el aprendizaje no supervisado convencional no miden los resultados con respecto a ninguna verdad básica conocida previamente. Por ejemplo, un modelo de asociación no supervisado podría impulsar un motor de recomendaciones de comercio electrónico aprendiendo qué productos se compran juntos con frecuencia. La utilidad del modelo no se deriva de replicar las predicciones humanas, sino de descubrir correlaciones que no son evidentes para los observadores humanos.

El aprendizaje autosupervisado mide los resultados con respecto a una verdad básica, aunque implícitamente derivada de datos de entrenamiento no etiquetados. Al igual que los modelos supervisados, los modelos autosupervisados se optimizan utilizando una función de pérdida: un algoritmo que mide la divergencia ("pérdida") entre la verdad básica y las predicciones del modelo. Durante el entrenamiento, los modelos autosupervisados utilizan el descenso del gradiente durante la retropropagación para ajustar los pesos del modelo de manera que se minimice la pérdida (y, por tanto, mejore la precisión).

Impulsados por esta diferencia clave, los dos métodos se centran en diferentes casos prácticos: los modelos no supervisados se utilizan para tareas como clustering, detección de anomalías y reducción de la dimensionalidad que no requieren una función de pérdida, mientras que los modelos autosupervisados se usan para tareas de clasificación y de regresión típicas del aprendizaje supervisado.