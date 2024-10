¿Qué es un modelo de IA?

Aunque todos los modelos de ML son IA, no toda la IA implica ML. Los modelos de IA más elementales son una serie de sentencias "if-then-else", con reglas programadas explícitamente por un científico de datos. Estos modelos también se denominan motores de reglas, sistemas expertos, gráficos de conocimiento o IA simbólica. Los modelos de machine learning utilizan IA estadística en lugar de IA simbólica. Mientras que los modelos de IA basados en reglas deben programarse explícitamente, los modelos de ML se "entrenan" aplicando sus marcos matemáticos a un conjunto de datos de muestra cuyos puntos de datos sirven de base para las futuras predicciones del modelo en el mundo real. Las técnicas de modelos de ML generalmente se pueden dividir en tres grandes categorías: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje supervisado : también conocido como machine learning "clásico", el aprendizaje supervisado requiere que un experto humano etiquete los datos de entrenamiento. Un científico de datos que entrene un modelo de reconocimiento de imágenes para reconocer perros y gatos debe etiquetar las imágenes de muestra como "perro" o "gato", así como las características clave, como el tamaño, la forma o el pelaje, que informan esas etiquetas primarias. A continuación, el modelo puede, durante el entrenamiento, utilizar estas etiquetas para inferir las características visuales típicas de "perro" y "gato".



Aprendizaje no supervisado : a diferencia de las técnicas de aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado no supone la existencia externa de respuestas "correctas" o "incorrectas" y, por lo tanto, no requiere etiquetado. Estos algoritmos detectan patrones inherentes en conjuntos de datos para agrupar puntos de datos e informar predicciones. Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico como Amazon utilizan modelos de asociación no supervisados para impulsar los motores de recomendación.

Aprendizaje por refuerzo: en el aprendizaje por refuerzo, un modelo aprende holísticamente por ensayo y error mediante la recompensa sistemática del output correcto (o la penalización del output incorrecto). Los modelos de refuerzo se utilizan en las sugerencias de las redes sociales, los algoritmos bursátiles e incluso los coches autónomos. El deep learning es un subconjunto más evolucionado del aprendizaje no supervisado cuya estructura de redes neuronales intenta imitar la del cerebro humano. Múltiples capas de nodos interconectados ingieren datos progresivamente, extraen características clave, identifican relaciones y refinan las decisiones en un proceso denominado propagación hacia delante. Otro proceso llamado retropropagación aplica modelos que calculan los errores y ajustan los pesos y sesgos del sistema en consecuencia. La mayoría de las aplicaciones de IA más avanzadas, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que impulsan los chatbots modernos, utilizan deep learning. Requiere enormes recursos computacionales.

