Este tipo de estructura de diagrama de flujo también crea una representación fácil de digerir de la toma de decisiones, lo que permite que diferentes grupos en una organización comprendan mejor por qué se tomó una decisión.



El aprendizaje del árbol de decisiones emplea una estrategia de divide y vencerás mediante la realización de una búsqueda codiciosa para identificar los puntos de división óptimos dentro de un árbol. Este proceso de división se repite de forma recursiva de arriba hacia abajo hasta que todos o la mayoría de los registros se hayan clasificado bajo etiquetas de clase específicas. Que todos los puntos de datos se clasifiquen o no como conjuntos homogéneos depende en gran medida de la complejidad del árbol de decisión. Los árboles más pequeños son más fáciles de obtener nodos hoja puros, es decir, puntos de datos en una sola clase. Sin embargo, a medida que un árbol crece en tamaño, se vuelve cada vez más difícil mantener esta pureza y, por lo general, da como resultado que haya muy pocos datos dentro de un subárbol determinado. Cuando esto ocurre, se conoce como fragmentación de datos y, a menudo, puede resultar en sobreajustes. Como resultado, los árboles de decisión tienen preferencia por los árboles pequeños, lo cual es consistente con el principio de parsimonia en la Navaja de Occam. Es decir, "las entidades no deben multiplicarse más allá de la necesidad". Dicho de otra manera, los árboles de decisión deben agregar complejidad solo si es necesario, ya que la explicación más simple suele ser la mejor. Para reducir la complejidad y evitar el sobreajuste, generalmente se emplea la poda. Este es un proceso que elimina las ramas que se dividen en características con poca importancia. Luego, el ajuste del modelo se puede evaluar mediante el proceso de validación cruzada. Otra forma en que los árboles de decisión pueden mantener su precisión es mediante la formación de un conjunto a través de un algoritmo de bosque aleatorio. Este clasificador predice resultados más precisos, particularmente cuando los árboles individuales no están correlacionados entre sí.