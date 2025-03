La historia de las redes neuronales es más larga de lo que la mayoría de la gente cree. Aunque la idea de "una máquina que piensa" se remonta a los antiguos griegos, nos centraremos en los acontecimientos clave que condujeron a la evolución del pensamiento en torno a las redes neuronales, cuya popularidad ha sufrido altibajos a lo largo de los años:

1943: Warren S. McCulloch y Valeriano Pitts publicaron "Cálculo lógico de las ideas inherentes a la actividad nerviosa" ["A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity"] (enlace externo a ibm.com). El objetivo de esta investigación era comprender cómo el cerebro humano podía producir patrones complejos a partir de células cerebrales conectadas, es decir, neuronas. Una de las principales ideas que surgieron de este trabajo fue la comparación de las neuronas con un umbral binario de la lógica booleana (es decir, 0/1 o verdadero/falso).

1958: Se atribuye a Frank Rosenblatt el desarrollo del perceptrón, que se documenta en su investigación "El perceptrón: Un modelo probabilístico de almacenamiento y organización de la información en el cerebro" ["The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain"] (enlace externo a ibm.com). Su trabajo sobre McCulloch y Pitt supuso un avance al introducir pesos en la ecuación. Gracias a un IBM 704, Rosenblatt consiguió que un ordenador aprendiera a distinguir las cartas marcadas a la izquierda de las marcadas a la derecha.

1974: Aunque numerosos investigadores contribuyeron a la idea de la retropropagación, Paul Werbos fue la primera persona en EE. UU. en incluir su aplicación en redes neuronales dentro de su tesis doctoral (enlace externo a ibm.com).

1989: Yann LeCun publicó un artículo (enlace externo a ibm.com) en el que se ilustra cómo el uso de restricciones en la retropropagación y su integración en la arquitectura de la red neuronal pueden servir para entrenar algoritmos. Esta investigación aprovechó con éxito una red neuronal para reconocer dígitos de códigos postales escritos a mano proporcionados por el Servicio Postal de Estados Unidos.