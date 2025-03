¿Qué es el entrenamiento de modelos?

A diferencia del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado no asume la preexistencia de respuestas "correctas" y, por lo tanto, no implica señales de supervisión ni funciones de pérdida convencionales. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado buscan descubrir patrones intrínsecos en datos no etiquetados, como similitudes, correlaciones o agrupaciones potenciales, y son más útiles cuando dichos patrones no son necesariamente evidentes para los observadores humanos.

Entre las categorías destacadas de algoritmos de aprendizaje no supervisado se incluyen:

Los algoritmos de agrupación dividen los puntos de datos no etiquetados en "clústeres" o agrupaciones, en función de su proximidad o similitud entre sí. Por ejemplo, la agrupación de medias k, un popular algoritmo de agrupación, se utiliza en la segmentación del mercado para agrupar a los clientes con atributos similares en k grupos.

dividen los puntos de datos no etiquetados en "clústeres" o agrupaciones, en función de su proximidad o similitud entre sí. Por ejemplo, la agrupación de medias k, un popular algoritmo de agrupación, se utiliza en la segmentación del mercado para agrupar a los clientes con atributos similares en grupos. Los algoritmos de asociación distinguen correlaciones, como entre una acción particular y ciertas condiciones. Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico como Amazon utilizan modelos de asociación no supervisados para impulsar los motores de recomendación.

distinguen correlaciones, como entre una acción particular y ciertas condiciones. Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico como Amazon utilizan modelos de asociación no supervisados para impulsar los motores de recomendación. Los algoritmos de reducción de dimensionalidad están diseñados para reducir la complejidad de los datos representándolos con un número menor de características, es decir, representándolos en menos dimensiones, al tiempo que conservan sus características significativas. Tienen varios casos de uso, incluida la compresión de datos, la visualización de datos y la ingeniería de características.

Como su nombre indica, los algoritmos de aprendizaje no supervisado pueden entenderse en términos generales como algo que "se optimizan a sí mismos". Por ejemplo, esta animación del profesor de la Universidad de Utah, Andrey Shabalin, Ph.D., demuestra cómo un algoritmo de agrupación de medias k optimiza iterativamente el centroide de cada clúster.