Tipos de machine learning

Las tecnologías de machine learning (ML) pueden impulsar la toma de decisiones en prácticamente todos los sectores, desde la sanidad a los recursos humanos, pasando por las finanzas, y en innumerables casos de uso, como la computer vision, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), el reconocimiento de voz, los coches autónomos, etc.

Sin embargo, la creciente influencia del ML no está exenta de complicaciones. Los conjuntos de datos de validación y entrenamiento en los que se basa la tecnología de ML suelen ser recopilados por seres humanos, propensos a cometer errores y sujetos a prejuicios. Incluso en los casos en los que un modelo de ML no está sesgado o defectuoso en sí mismo, su implementación en un contexto equivocado puede producir errores con consecuencias perjudiciales no deseadas.

Por eso, diversificar el uso de la IA y el ML en la empresa puede resultar muy valioso para mantener una ventaja competitiva. Cada tipo y subtipo de algoritmo de ML tiene beneficios y capacidades únicas que los equipos pueden aprovechar para diferentes tareas. Aquí hablaremos de los cinco tipos principales y sus aplicaciones.