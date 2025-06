¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

Los algoritmos Apriori se han popularizado a través de análisis de cestas de la compra, dando lugar a diferentes motores de recomendación para plataformas musicales y minoristas en línea. Se utilizan en conjuntos de datos transaccionales para identificar conjuntos de artículos frecuentes, o colecciones de artículos, para identificar la probabilidad de consumir un producto dado el consumo de otro producto. Por ejemplo, si pongo la radio de Black Sabbath en Spotify, empezando por su canción "Orchid", una de las otras canciones de este canal será probablemente una canción de Led Zeppelin, como "Over the Hills and Far Away". Esto se basa en mis hábitos de escucha anteriores y en los de otros. Los algoritmos Apriori utilizan un árbol hash para contar los conjuntos de elementos, navegando a través del conjunto de datos "en anchura".