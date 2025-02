¿Qué es el aprendizaje por transferencia?

Hay tres prácticas o subentornos adyacentes del aprendizaje por transferencia. Su distinción entre s, así como el aprendizaje por transferencia en general, se debe en gran medida a los cambios en la relación entre el dominio de origen, el dominio de destino y las tareas que deben realizarse8.

- Transferencia inductiva. Esto es cuando las tareas de origen y destino son diferentes, independientemente de cualquier diferencia o similitud entre los dominios de destino y de origen (es decir, conjuntos de datos). Esto puede manifestarse en modelos de visión artificial cuando las arquitecturas preentrenadas para la extracción de entidades en conjuntos de datos grandes se adoptan para una formación adicional sobre una tarea específica, como la detección de objetos. El aprendizaje multitarea, que consiste en aprender simultáneamente dos tareas diferentes (como la clasificación de imágenes y la detección de objetos) en el mismo conjunto de datos, se puede considerar una forma de transferencia inductiva9.

- Aprendizaje no supervisado. Esto es similar a la transferencia inductiva, ya que las tareas de destino y de origen son diferentes. Pero en la transferencia inductiva, los datos de origen y/o destino a menudo se etiquetan. Por su nombre, el aprendizaje por transferencia no supervisado es no supervisado, lo que significa que no hay datos etiquetados manualmente10. En comparación, la transferencia inductiva puede considerarse aprendizaje supervisado. Una aplicación común del aprendizaje no supervisado es la detección de fraudes. Al identificar patrones comunes en un conjunto de datos de transacciones sin etiquetar, un modelo puede aprender a identificar comportamientos desviados como posibles fraudes.

- Transferencia transductiva. Esto ocurre cuando las tareas de origen y destino son las mismas, pero los conjuntos de datos (o dominios) son diferentes. Más concretamente, los datos de origen suelen estar etiquetados, mientras que los datos de destino no lo están. La adaptación al dominio es una forma de aprendizaje transductivo, ya que aplica los conocimientos adquiridos al realizar una tarea en una distribución de datos hacia la misma tarea en otra distribución de datos11. Un ejemplo de aprendizaje por transferencia transductiva es la aplicación de un modelo de clasificación de textos entrenado y probado con reseñas de restaurantes para clasificar reseñas de películas.